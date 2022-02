La proposition de loi contre les additifs nitrés dans la charcuterie votée par les députés en première lecture

La proposition de loi relative à l'interdiction progressive des additifs nitrés dans la charcuterie a été adoptée jeudi soir en première lecture par les députés : 93 voix pour et une seule contre. Elle est portée par le député Modem du Loiret Richard Ramos qui en a fait l'un de ses combats.

93 voix pour , une voix contre : sans surprise, la proposition de loi défendue par le député Modem du Loiret Richard Ramos sur l'interdiction progressive des additifs nitrés dans la charcuterie a été adoptée en première lecture jeudi soir en séance plénière à l'Assemblée nationale. Elle vise à réduire, voire à interdire, ces additifs accusés d'être cancérigènes (et qui donnent la couleur rose au jambon).

Richard Ramos © Maxppp - Maxppp

Dans l'hémicycle, ce texte, que le député loirétain porte depuis des années, a été voté principalement par les députés Modem et LREM (87 voix), ceux des autres groupes étant très peu présents. Mais la semaine dernière, lors de son passage en commission des affaires économiques, la proposition de loi avait été adoptée par tous les députés, de droite comme de gauche. Notons juste que le seul député du groupe France Insoumise présent a voté contre (Loïc Prud'homme, député de Gironde).

Le texte désormais aux mains du Sénat

La proposition de loi prévoyait initialement une interdiction par étapes des additifs nitrés d'ici à 2025. Mais, après réécriture en commission, il faudra attendre l'avis de l'agence sanitaire Anses, en juin prochain. Et un an après la promulgation de la loi, et en fonction de l'avis de l'Anses, un décret fixera "une trajectoire de baisse de la dose maximale d'additifs nitrés au regard des risques avérés pour la santé humaine". La proposition de loi doit désormais être examinée par les sénateurs, mais ce ne sera pas forcément le cas avant la fin du mandat actuel (juin 2022).

Un vote historique" (Richard Ramos)

Le député Richard Ramos, s'est félicité jeudi soir d'un vote "historique", d'un texte "humaniste", constituant une "réponse concrète à la malbouffe, qui touche surtout les plus pauvres". En soutien, le ministre (Modem) des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, au nom du gouvernement, a aussi souligné le "risque d'une alimentation à deux vitesses", alors que les gammes sans nitrites, plus chères, se développent.

Les charcutiers-traiteurs, via leur fédération (la Fict), ont "salué" la décision de l'Assemblée. La Fict "se félicite que l'Assemblée nationale remette la science au cœur des décisions de santé publique", affirmant qu'"aucune évaluation scientifique n'est actuellement disponible pour pouvoir affirmer qu'une interdiction des nitrites ne condamnerait pas les consommateurs à des risques sanitaires graves, alors que leur usage est recommandé par l'Anses pour les protéger des maladies microbiennes".