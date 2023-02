La protection fonctionnelle pour Wilfried Schwartz au menu du conseil municipal de La Riche

Les jours de Wilfried Schwartz en tant qu'élu sont comptés. Car après avoir retiré son pourvoi en cassation dans l'affaire de la gifle à Tours Métropole , mi-janvier, il va devoir renoncer à tous ses mandats. En effet, la cour d'appel d'Orléans l'avait condamné à 3.000 euros d'amende et six mois d'inéligibilité pour avoir frappé son ex-directeur de cabinet lorsqu'il était président de la collectivité, en juin 2021. Or, comme il l'a fait remarqué à nos confrères de La Nouvelle République , la Cour de cassation n'a pas encore acté son retrait. Il est donc, pour l'instant, toujours conseiller municipal de La Riche.

Le timing est tout sauf anodin. Fort de cette position, et c'est son droit, il en profite pour demander au conseil municipal larichois de lui accorder la protection fonctionnelle. Cela fait suite à la diffusion d'une enquête de nos confrères de France 3, le 11 janvier, sur ses méthodes de management lorsqu'il était maire de La Riche. Dans l'hypothèse où il poursuivraient les journalistes en justice, la commune - et donc, d'une certaine manière, le contribuable - pourrait prendre à sa charge les frais d'avocat et ceux annexes. La délibération est soumise au vote du conseil municipal, ce jeudi 9 février.

25.000 euros de frais de justice en première instance

La protection fonctionnelle, Wilfried Schwartz connaît. Selon notre décompte, il y a déjà eu droit à au moins trois reprises. La première fois remonte à 2019. Il est alors à la tête de la mairie de La Riche et obtient de la commune qu'elle paye pour les poursuites en diffamation visant La Nouvelle République et deux anciens agents municipaux, après un article consacré, là encore, à son management. Les poursuites seront finalement annulées deux ans plus tard.

Rebelotte à l'été 2021. Le 1er juillet, le bureau métropolitain vote pour couvrir financièrement l'élu, après la plainte déposée contre lui par son directeur de cabinet, Albin Herbette, dans l'affaire de la gifle. Comme relaté par le Canard Enchaîné et La Nouvelle République, on parle ici d'environ 25.000 euros, rien que pour l'action en première instance. Mais visiblement, tout n'a pas été réglé. Selon nos informations, la Métropole a bloqué le reste du paiement, à partir du moment où Wilfried Schwartz a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours, estimant que la faute imputée à l'ancien président de la collectivité n'était plus liée à sa fonction mais était d'ordre personnel. Le remboursement des frais déjà engagés lui aurait d'ailleurs été exigé, par la métropole tourangelle.

Une procédure de la préfecture toujours en cours

En attendant, Jérôme Damiens-Cerf, l'un des trois avocats ayant travaillé pour lui sur cette affaire, réclame toujours son dû, à savoir 14.000 euros. Le contentieux fait d'ailleurs l'objet d'une procédure en cours devant le tribunal administratif, pour savoir qui de la Métropole ou de Wilfried Schwartz devait s'acquitter de la somme. Procédure à laquelle s'ajoute celle initiée par la préfète de l'époque, Marie Lajus, pour faire annuler la délibération métropolitaine accordant la protection fonctionnelle. Là aussi, c'est toujours en cours.

Enfin, le 25 novembre 2021, Wilfried Schwartz obtient pour la troisième fois la protection fonctionnelle. Elle lui est accordée par la Métropole dans le cadre d'une action en diffamation contre un blogueur tourangeau et une syndicaliste de la CFDT, pour des propos écrits sur internet. Impossible de savoir précisément où cela en est.