La réduction du nombre de parlementaires dans les cahiers de doléances

France

Selon plusieurs sources, avec un passage à 404 députés et 244 sénateurs, l’État réaliserait une économie de 160 millions d’euros par an. Aujourd'hui, sur 1.000 euros d'impôts payés par les Français un euro est consacré au Parlement. Si le projet est voté, cette nouvelle organisation pourrait être en place au plus tard en 2022. Aujourd’hui, selon un sondage de l'institut Elab, 45% des français sont favorables à cette réforme Elle s'accompagnerait de l'introduction de 15% de proportionnelle pour l'élection des députés. En clair, cela permettrait selon Emmanuel Macron que « toutes les sensibilités soient justement représentées ».

Sur le terrain, deux points de vue principaux s'affrontent. Moins de députés égal quelques économies pour l’État et une plus grande efficacité pour l'élaboration et le vote des lois, de l'autre, moins de députés égal un éloignement des élus du peuple. Dans la réforme, un député représenterait en moyenne 166.000 électeurs contre 120.000 aujourd'hui.