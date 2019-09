La référente LREM dans le Loiret soutiendra bien le maire d'Orléans aux municipales : "il nous a apporté des assurances"

Orléans, France

Il n'y aura pas de rébellion des marcheurs orléanais contre la décision de la commission nationale d'investiture du parti de soutenir l'actuel maire d'Orléans pour les élections municipales de mars 2020. "La grande majorité de nos militants accepte cette décision et soutiendra Olivier Carré", indique Jihan Chelly, référente départementale de La République En Marche dans le Loiret, dans un point presse organisé dans l'après-midi à Orléans.

"Nous l'acceptons maintenant puisque ça a été l'aboutissement de prises de contacts, de négociations, d'échanges, depuis plusieurs semaines et donc aujourd'hui, nous acceptons" de soutenir Olivier Carré, indique Jihan Chelly, désignée cheffe de file de LREM pour ces municipales à Orléans. C'est donc elle qui discutera et négociera avec le maire d'Orléans au nom du parti, dans le cadre de la campagne des municipales. Aujourd'hui première adjointe à la mairie de Briare (Loiret), elle figurera également sur la liste d'Olivier Carré.

Olivier Carré a su donner des gages de confiance

Jihan Chelly n'avait pas caché ses réticences à soutenir Olivier Carré, notamment après les révélations du Canard enchaîné sur les dépenses du maire d'Orléans. "C'est pas que je n'étais pas convaincue, j'attendais de voir un peu, de comprendre, d'en savoir un peu plus, et donc j'ai évolué dans ce positionnement parce qu'Olivier Carré a su donner des gages de confiance, et aussi parce que nous avons fait un pas vers lui, c'est ça la recherche du consensus", répond Jihan Chelly.

De quels gages de confiance s'agit-il ? Jihan Chelly répond qu'elle a "l'assurance que LREM aura une place importante au sein du conseil municipal, au sein du conseil métropolitain et parmi les grands électeurs" (ceux qui votent lors des élections sénatoriales).

Présence importante de marcheurs sur la liste d'Olivier Carré ?

Et puis, ajoute la référente départementale de LREM dans le Loiret : "on a l'assurance que LREM aura une place importante dans la construction du programme. Car ce qui nous préoccupe, c'est le maintien de nos valeurs et du projet que nous sommes en train de construire depuis plusieurs mois pour Orléans".

La députée En Marche du Loiret Stéphanie Rist, présente ce jeudi après-midi aux côtés de Jihan Chelly à Orléans, fait savoir qu'elle soutiendra elle aussi la candidature d'Olivier Carré. Sera-t-elle sur sa liste ? Elle le fera savoir la semaine prochaine. Caroline Janvier, autre députée LREM du Loiret, absente pour cause de Journées parlementaires de LREM, n'a pas souhaité s'exprimer.

Jihan Chelly, désormais cheffe de file de LREM pour les municipales 2020 à Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

On peut également noter la présence d'une (seule) élue de l'actuelle majorité municipale, aux côtés de Jihan Chelly ce jeudi : Béatrice Odunlami, adhérente LREM. Rappelons qu'Olivier Carré (ex LR) n'est pas adhérent à LREM, mais a publiquement et plusieurs fois, apporté son soutien au chef de l'Etat et au gouvernement depuis plusieurs mois. Il sollicitait le soutien de LREM depuis plusieurs mois pour les prochaines municipales.