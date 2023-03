"La réforme des retraites est une nécessité absolue" : Didier Paris, député Renaissance en Côte-d'Or

C'est la journée de tous les dangers pour le gouvernement ce lundi. Deux motions de censure sont mises au vote cet après-midi à l'Assemblée Nationale, après l'usage de l'article 49.3 . L'avenir de la réforme des retraites en dépend. Didier Paris, le député Renaissance de la 5eme circonscription de Côte-d'Or, était l'invité de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne - Si l'une des deux motions de censure obtient la majorité soit 287 voix, la réforme des retraites est rejeté, et le gouvernement Borne tombe. Ce serait un double échec pour votre parti ?

Didier Paris - Oui forcément la chute d'un gouvernement, c'est toujours un échec pour le pouvoir en place.

Une majorité de français reste contre ce projet de réforme, pourquoi s'obstiner à passer ce texte en force ?

C'est une majorité qui s'exprime dans la rue. Ce n'est pas une réelle majorité, ce sont de nombreuses personnes qui sont inquiètes de voir le passage de 62 à 64 ans, ce que je peux comprendre. Simplement, je pense que le gouvernement ne veut pas emmerder les gens avec cette réforme. C'est une nécessité absolue. On s'en serait bien passé, chaque gouvernement sait qu'une réforme des retraites est toujours difficile à faire passer. Seulement c'est une nécessité, sinon notre système actuel est en jeu. Les gens ont parfaitement le droit d'être inquiets. Selon moi, la première des inquiétudes réside dans la solidité du régime de retraites par répartition. Notre spécificité française à laquelle nous tenons.

Les syndicats la jugent injuste. Vous continuez à penser que cette réforme est juste et nécessaire ?

Absolument, je pense qu'une des difficultés est venue du rapport du comité d'orientation des retraites. Il ne parlait que des recettes et pas des dépenses, il tablait sur un taux de chômage à 4%. La situation n'est pas sexy. Si nous ne faisons rien, dans 10 ans c'est 150 milliards d'euros de déficit des retraites. Cette réforme vise à redresser l'équilibre, mais aussi à corriger un certains nombres d'injustice. J'insiste sur le fait que cette réforme telle que nous la prévoyons sera progressive sur huit ans, et que quatre Français sur 10 ne seront pas concernés.

Depuis l'utilisation du 49.3, la contestation s'est durcie, avec des dégradations, quelques violences lors des manifestations. Ne craignez-vous pas un embrasement ?

Ce que je crains c'est une radicalisation. On est dans une démocratie, les gens ont le droit de manifester. Les gens n'ont pas le droit de casser, d'agresser, de contester fondamentalement de rôle des élus. Ma crainte est là, mais je le sais : les Français ont du bon sens.

Une majorité de Français reproche aussi le manque de dialogue sur cette réforme. Les syndicats en Côte-d'Or, vous reprochent de ne pas les avoir reçus. Qu'est-ce que vous leur répondez ?

Je n'ai pas eu de demande de rendez-vous formelle de syndicats. J'ai toujours reçu qui souhaitait me voir. la difficulté c'est que tout a été fait pour que les syndicats participent à ce débat. Je déplore la situation actuelle.

Aujourd'hui est une journée fatidique. Soit la motion de censure passe, le gouvernement tombe et la France régresse. Soit la motion de censure ne passe pas, et cela veut dire qu'il n'y a pas une majorité de députés opposés à cette réforme, et elle sera donc applicable.