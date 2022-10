Les formations des élus EELV dans le viseur de la Région, qui compte saisir la justice

Hasard du calendrier ou contre-attaque de la Région ? Quelques jours après les révélations de Médiapart sur le "dîner au sommet" de Laurent Wauquiez , la Région compte saisir le parquet de Lyon dans quelques jours sur des "pratiques graves", estime-t-elle, liées à des formations des élus groupe Europe Écologie Les Verts. Ce signalement arrive quelques jours après les révélations de Médiapart sur ce dîner à 100 000 € de Laurent Wauquiez, payé entièrement par la Région. A ce moment-là, les élus régionaux EELV avaient signalé les faits au parquet national financier et alerté la Chambre régionale des comptes.

Dans le viseur de la Région : un élu EELV de la Loire

Dans son communiqué de ce mercredi 19 octobre, la Région explique que chaque groupe politique bénéficie annuellement d’un droit à la formation, dont le montant est fixé par le code général des collectivités territoriales. Le groupe EELV a fait appel à un organisme de formation, Cedis formation, basé à Montrueil (93) "à hauteur de plus de 145 000 €, pour ce seul organisme, depuis le début du mandat", précise le communiqué de la Région.

Problème, explique la Région, un des élus EELV qui siège à la Région, travaille aussi pour cet organisme de formation. Il s'agit d'Olivier Longeon. Il est aussi élu à la Ville de Saint-Étienne et à la Métropole de Saint-Étienne. "M. Longeon se place dans une situation qui conduit la Région à signaler ces faits graves, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République de Lyon", explique la Région.

Sur ce point, la réponse des élus EELV est arrivée quelques heures après, dans la soirée de ce mercredi. Ils expliquent dans un communiqué que, "concernant Olivier Longeon, aucun fond du conseil régional n’a jamais été engagé pour participer à une formation du CEDIS."

Mais la Région s'interroge aussi sur un autre point : l'élue EELV Fabienne Grébert aurait été inscrite et aurait émargée pour une formation le 23 août 2022 chez Cédis Formation et "la signature de ce document par l’élue a enclenché la procédure de paiement par le Conseil régional à l’organisme Cédis Formation", précise la Région. Pourtant, Fabienne Grébert assistait au même moment à une cérémonie en Haute-Savoie, affirme la Région. Et, "pour ces faits, dont il conviendra d’expertiser qu’ils ne contreviennent pas à la conformité du bon usage des fonds publics, la Région Auvergne-Rhône-Alpes va également alerter le procureur de la République de Lyon".

Sur ce point, les élus EELV contestent : "Deux mails attestent qu’elle [Fabienne Grébert] avait indiqué au Cedis sa présence à partir du mercredi 24 août à Grenoble. Elle était donc bien absente le 23 août."