La Région Bretagne va revaloriser les salaires des chauffeurs de car Breizh Go de 150 euros par mois

C'est une mesure forte pour revaloriser les salaires des chauffeurs transports scolaires et pour trouver des candidats, la Région Bretagne va voter une augmentation de salaire de 150 euros par mois.

Les élus de la Région Bretagne sont réunis ce jeudi et vendredi pour une session plénière à Rennes. Parmi les mesures qui doivent être adoptées, il y a l'augmentation des salaires des chauffeurs de transports scolaires.

Pour en parler, le président de Région, Loïg Chesnais-Girard, était l'invité de France Bleu Armorique.

- FBA : De quel montant parle-t-on? Pour qui et pour combien de temps est cette augmentation de salaire des chauffeurs de car?

- Loïg Chesnais-Girard : D'abord, on parle des chauffeurs de cars des transports Breizh Go qui assurent le transport scolaire. Effectivement, ce sont des emplois avec beaucoup de trous dans l'agenda, qui gens qui travaillent le matin et le soir avec en général un gros trou d'emploi du temps au milieu de la journée. Et donc on parle d'une hausse de 150 € nets par moi pour tous les chauffeurs quand ils sont dans cette situation d'une grosse coupure dans la journée puisque d'autres ont la chance de bénéficier de compléments d'horaires pour faire d'autres missions. Effectivement, il y a un salaire qui n'est pas assez attractif au regard de la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est un métier aujourd'hui indispensable, notamment dans nos campagnes, pour aller chercher nos enfants et les emmener à l'école.

- FBA : Et la Région Bretagne manque de beaucoup de chauffeurs de cars. Plus de 500 je crois encore pour la rentrée prochaine.

- Loïg Chesnais-Girard: Il manque 500 chauffeurs globalement pour toutes les collectivités de Bretagne. Pour ce qui concerne Breizh Go, on est plutôt aux alentours de 250/300 qu'il manque actuellement. Nous sommes dans la période où les entreprises qui délivrent ce service sont en train de chercher du monde. Ce sont des métiers ouverts aux hommes et aux femmes, et des métiers pour lesquels on forme et on finance le permis D. Après, pour la rentrée de septembre, c'est un poil tard. Mais nous avons commencé la communication il y a plusieurs mois et c'est important de redire que c'est un service public indispensable dans nos territoires. Mai partout en France, les collègues qui assument cette mission de transport scolaire ont du mal à trouver du monde. Tout simplement parce qu'effectivement, ce sont de très beaux métiers, mais hachés avec des trous dans la journée.

- FBA : Combien cette mesure va-t-elle coûter à la région Bretagne?

- Loïg Chesnais-Girard : Le coût, c'est 10 millions d'euros pour trois ans puisque nous avons un accord avec la Fédération du transport de voyageurs, qui a signé avec nous ce protocole. Ce sont les entreprises qui sont toutes affiliées à cette fédération, qui sont les employeurs et qui payent le salaire. Ce n'est pas la région directement qui paye le salaire. Mais cet accord permet à la Région d'apporter un financement à hauteur de 10 millions sur trois ans, dégressif en trois ans pour pouvoir amorcer la pompe. Et ensuite ce sera intégré dans le coût du transport qui est finalement payé par la région Bretagne.

- FBA : Cette mesure sera-t-elle suffisante? Ne va-t-on pas devoir réorganiser certaines lignes de cars scolaires pour la rentrée, voire supprimer certaines lignes?

- Loïg Chesnais-Girard : Oui, il faut dire les choses. Nous sommes dans une situation où nous manquons de chauffeurs, donc on ne va pas faire semblant et on ne va pas demander aux ados de conduire les cars eux-mêmes. Donc il va bien falloir trouver des solutions. Nous sommes en train de réorganiser les lignes. Nous sommes en train de regarder comment on peut additionner de temps en temps deux lignes, ce qui veut dire pour certaines familles et pour certains enfants de partir plus tôt le matin. Et puis il y a certains cas où on va effectivement être peut-être obligé dans les premiers mois de la rentrée, de trouver des solutions plus drastiques. Mais l'objectif est de faire en sorte d'être présent sur les territoires, d'assumer notre mission. Je le redis dans un contexte de pénurie partout en France pour les chauffeurs et pas que les chauffeurs de transport scolaire, c'est difficile, mais ces métiers sont indispensables à notre société.

- FBA : Comment va se faire l'arbitrage? Ce sont les plus petites lignes qui vont être privilégiées ou au contraire être abandonnées?

- Loïg Chesnais-Girard : Nous devons préserver les territoires ruraux donc nous regardons plutôt les lignes urbaines, les endroits où il y a des alternatives pour du transport dit "commercial" avec des lignes habituelles Breizh Go qui tournent. Là, on peut envisager de limiter le transport scolaire. Mais là où il n'y a pas d'autre solution que Breizh Go transport scolaire, il faut que nous soyons présents. Donc, bien entendu, priorité aux territoires ruraux.

- FBA : Vous allez aider aussi vos agents à mieux gagner leur vie?

- Loïg Chesnais-Girard : Oui nous avons effectivement une partie de nos collaborateurs qui gagnent des salaires faibles et il est important de les accompagner. J'avais annoncé il y a déjà presque deux mois que je souhaitais une augmentation de 80 € nets par mois pour les agents de catégorie C et de catégorie B. Tous les agents. Cela intègre la hausse annoncée par le gouvernement, donc la hausse qui est annoncée pour une année payée par la région puisque c'est bien les collectivités qui vont payer cette hausse avec en plus un effort supplémentaire pour arriver à 180 € nets qui est indispensable encore une fois, notamment pour nos plus petits salaires et je pense notamment à nos agents dans les lycées qui sont des hommes et des femmes qui travaillent très dur avec des salaires plutôt faibles.