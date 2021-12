La Région Centre-Val de Loire déclare "l'état d'urgence climatique et sociale"

La région Centre-Val de Loire va proclamer officiellement ce vendredi matin "l'état d'urgence climatique et sociale". Une déclaration solennelle, suivie d'un vote de la part des conseillers régionaux. Car au-delà du symbole, la Région va prendre 26 engagements, qui seront ensuite déclinés dans "un plan régional de transition", pour lutter, à son échelle, à la fois contre le dérèglement climatique et les inégalités sociales. Et la Région promet du concret.

Une promesse de campagne d'entre-deux-tours

Déclarer cet état d'urgence, c'était en fait une promesse de François Bonneau pour sceller l'alliance avec les écologistes entre les 2 tours des élections régionales en juin dernier. Mais à la différence de la Région Nouvelle-Aquitaine qui, dès 2019, avait décrété "l'état d'urgence climatique", le président PS de la Région Centre-Val de Loire tient à associer les 2 piliers : le climat et le social.

"L'un ne va pas sans l'autre, explique-t-il. On voit bien que le réchauffement climatique impose cette urgence, on ne peut plus attendre. Mais si se mobiliser par rapport à la planète est insoutenable pour les gens qui sont en grande précarité sociale, on n'y arrivera pas, donc il faut mener de front les deux choses, que ce soit un fil - rouge ou vert, on peut le prendre comme on veut - un fil continu dans notre action pendant tout ce mandat."

26 engagements à traduire concrètement

A travers cette déclaration, la Région prend donc 26 engagements à tenir lors des prochaines années. Parmi ces engagements : la multiplication par 4 de la surface agricole régionale consacrée au bio, une flotte de bus sans énergie fossile d'ici 2028 pour le réseau Rémi, la gratuité de ce réseau Rémi pour les 18-25 ans, des aides à la relocalisation d'entreprise ou encore l'objectif d'atteindre 100% local dans les cantines des lycées.

D'autres collectivités ou institutions ont déjà déclaré cet état d'urgence, sous diverses formes : les villes de Lyon, Strasbourg, Barcelone, Cologne, New York ou encore Calgary au Canada, la région Nouvelle-Aquitaine, donc, mais aussi le Parlement européen.