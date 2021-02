La région Centre-Val de Loire présente un "budget de combat" pour 2021

Ce sera la dernière ou avant-dernière session de cette mandature avant les élections régionales des 13 et 20 juin. Les conseillers régionaux du Centre-Val de Loire vont débattre ce jeudi du budget pour 2021.

Un vote du budget à distance

Pour la première fois, dans le cadre d'une session plénière, seuls le président, les vice-présidents et les présidents de groupe seront présents dans l'hémicycle à Orléans. La grande majorité des élus régionaux suivra les débats à distance. " Je n'ai voulu prendre aucun risque vu la situation sanitaire et pas question créer un cluster " explique le président socialiste, François Bonneau," on sera une petite vingtaine seulement à Orléans et les autres en distanciel". Le conseil régional a fait appel à une société privée pour sécuriser la retransmission des débats et la participation au vote.

C'est un budget exceptionnel, un budget de combat et je l'assume

Côté chiffres, le budget de la région Centre-Val de Loire pour 2021 s'élève à près de 2 milliards d'euros dont 700 millions prévus pour l'investissement, soit 300 millions de plus qu'en 2020. " C'est un effort considérable" explique François Bonneau, " mais c'est notre volonté pour soutenir l'économie et les emplois". La région a notamment prévu d'acheter de nouvelles rames de TER, d'améliorer certaines lignes ferroviaires ( Tours-Blois, Tours-Loches, Orléans-Paris). Elle prévoit également un plan de performance énergétique dans tous les lycées, le développement du numérique pour tous ou encore des aides aux entreprises qui veulent relocaliser.

Un budget pour un président déjà en campagne ?

Evidemment, à quelques mois des élections régionales, ce budget "exceptionnel" est déjà un argument fort pour le président Bonneau, candidat à sa réélection. Mais, lui s'en défend " Non, ce n'est pas le budget d'un président en campagne. C'est un budget qui colle aux réalités. Et si je suis à fond, c'est parce que la situation l'impose". En tous cas, avec ces dépenses supplémentaires, la région va s'endetter un peu plus. Sa capacité de désendettement va passer de 5 à 6 ans.

François Bonneau le président de la région Centre Val de Loire © Radio France - Anne Oger

De nouvelles mesures d'urgence pour la jeunesse

Pour 2021, la région Centre-Val de Loire prévoit de nouvelles aides d'urgence pour les jeunes et notamment les étudiants. Ce sera toujours de l'aide directe avec la distribution de cartes alimentaires pour les étudiants en grande précarité. La région veut aussi créer 500 jobs étudiants en partenariat avec des associations. " On financera chaque job à hauteur de 1.000 euros" explique l'exécutif régional.

Il faut qu'on soit solidaires avec nos jeunes

Toujours pour les jeunes, 140 postes de vacataires vont être proposés au sein des services du Conseil Régional. " Il faut qu'on soit là pour nos jeunes, qu'on montre qu'on est solidaires comme eux le sont aussi entre eux" insiste François Bonneau. La région propose aussi renforcer le suivi et l'accompagnement psychologique des étudiants sur les campus ( 16 personnes vont être recrutées pour cette mission ) et d'aider les universités à remettre à niveau les étudiants décrocheurs.