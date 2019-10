La région Centre-Val-de-Loire se veut leader de l'apprentissage en France

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

Le CFA des métiers de Châteauroux inaugure de nouveaux laboratoires alimentaires aujourd'hui. Le président de la Région Centre-Val de Loire est présent dans le chef-lieu de l'Indre à cette occasion. Il faut dire que l'apprentissage est un des dossiers majeurs du conseil régional qui veut faire du Centre-Val-de-Loire la région leader en terme de formations d'apprentis. L'objectif était d'atteindre cette année, les 20.000 apprentis en 2019. Plus de 800 formations différentes sont proposés dans les six départements de la Région pour un budget global de 119 millions d'euros. L"apprentissage se fait beaucoup dans le domaine de l'industrie et du bâtiment malgré des bilans contrastés en Berry

Les apprentis sont de plus en plus nombreux mais il reste un problème d'attractivité sur nos territoires. Certains décident de partir, de quitter la région alors que le travail est là.

L'attractivité d'un territoire passe aussi par celui des transports en commun. Le trafic ferroviaire est perturbé depuis quelques temps sur la ligne POLT, en plus des droits de retrait exercés ses derniers jours, des travaux quotidiens empêchement un trafic régulier.