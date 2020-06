La région Île-de-France commande 945 000 masques à une entreprise détenue par une élue LR d'Aubervilliers

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et accompagner au mieux les Franciliens dans le cadre du déconfinement, la Région Île-de-France a commandé 34 millions de masques, dont près d'un million à la société L2A International. Une entreprise détenue par Ling Lenzi, conseillère municipale Les Républicains (LR) d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), révèle La Lettre A.

La région "n'a rien à cacher"

D'après les informations du site, 945 000 masques ont été commandés, en deux fois, à cette société d'import-export qui appartient à Ling Lenzi, candidate sur la liste Changeons Aubervilliers aux élections municipales menée par Karine Franclet. La conseillère régionale est arrivée en tête lors du premier tour, le 15 mars dernier.

La Région Île-de-France, contactée par France Bleu Paris, confirme cette commande et assume. "On a rien à cacher", explique un membre de l'équipe de communication. "Tout s'est fait dans la transparence et tous les détails des commandes ont été rendus publics lors de la dernière commission permanente". Au total, quatre sociétés ont été retenues par la région pour se fournir en masques et elles ont été retenues sur les mêmes critères : la capacité financière à produire rapidement, la conformité des produits aux normes sanitaires et le coût compétitif pour la région.

Pas de conflit d'intérêt selon la région

Quant aux fonctions politiques de Ling Lenzi, la région assure qu'il n'y aucun lien et "aucun problème". "Si elle était élue conseillère régionale, ça aurait posé problème, et ça n'aurait pas été possible mais là ce n'est pas le cas". Enfin, la région précise que toutes les communes, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont pu bénéficier des masques distribués par le conseil régional "y compris la mairie d'Aubervilliers". Toujours d'après la Lettre A, le directeur général de L2A International, un élu de droite à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a été mis en examen dans une affaire de trafic d'influence. La région affirme n'avoir jamais traité directement avec cet homme.

La candidate Karine Franclet soutien sa co-listière

Contactée par France Bleu Paris, Ling Lenzi, affirme que la commande de la région _"a été faite dans une grande transparence"_. "Nous avons été contents de pouvoir assurer un approvisionnement en Île-de-France vue la pénurie", et elle précise que son entreprise était en capacité de fournir des masques dès le 26 mars. Enfin, la cheffe d'entreprise se "garde un réserve de droit de réponse" au site la Lettre A et réfléchis à une éventuelle "poursuite en diffamation".

Quant à Karine Franclet, candidate aux municipales, qui a distribué des masques aux habitants d'Aubervilliers pendant la campagne (elle précise, en sa "qualité de conseillère régionale"), elle soutient toujours sa co-listière.

"Je suis assez surprise par cet article [de la Lettre A] qui donne l'impression que c'est magouilles et compagnie, parce qu'en réalité tout a été fait en transparence, on a répondu en urgence à la demande et en respectant les règles", assure-t-elle. "Je lui fais confiance", conclut la candidate.