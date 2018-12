La région Normandie aide des demandeurs d'emploi qui veulent suivre une formation spécifique

Cherbourg-en-Cotentin, France

Le programme "qualifiant individuel" permet à la Région Normandie de financer des formations entre 300 heures et un an maximum. C'est à destination des demandeurs d'emplois normands qui veulent retrouver un travail ou se reconvertir. Les formations individuelles sont du sur-mesure et non pas collectives. Histoire de mieux répondre aux demandes des entreprises locales. En 2017, 958 demandes ont été effectuées et près de 417 normands ont pu bénéficier d’une formation dans le cadre de ce programme dont 22 demandeurs d’emploi résidant dans le Cotentin.

Après une aide de la région pour suivre une formation, Magalie Mesnil, 37 ans, travaille aujourd'hui en CDI sur le chantier EPR de Flamanville Copier

Numéro vert de la formation professionnelle en Normandie 0800 050 000

Mélanie Houchet, ancienne cavalière professionnelle, va bientôt s'installer à son compte Copier