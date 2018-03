Hervé Morin, président de région, et François Brière, maire de Saint-Lô, ont signé ce jeudi une convention de soutien au projet de redynamisation du centre-ville. Saint-Lô fait partie des 7 villes sélectionnées dans le cadre d'un appel à projets lancé il y a un an et qui vont donc bénéficier de l'aide financière de la région pour mener à bien leurs politiques visant à redonner un nouveau souffle à leurs centre-villes vieux de 70 ans.

Au chevet de la halle-beffroi

Parmi les chantiers qui vont bénéficier de cette aide de 1,43 millions d'euros figurent notamment la valorisation de la halle-beffroi située devant l'hôtel de ville et à laquelle va être rendue son aspect initial, ainsi que la conception d'espaces publics comprenant des espaces verts ainsi que de nouveaux éclairages et mobiliers urbains.

Dans la Manche, la ville d'Avranches a également été retenue par la région pour profiter de cette aide à la reconquête des centre-villes issus de la reconstruction.