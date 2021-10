La région Nouvelle-Aquitaine vote un (énorme) budget supplémentaire de 500 millions d'euros

Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine va voter un budget supplémentaire conséquent de près de 500 millions d'euros ce lundi. Soit une hausse de 40% des investissements prévus initialement cette année. Il s'agit de faire face aux dépenses liées à la crise et à des dépenses liées aux transports.

C'est une séance pas tout à fait comme les autres, ce lundi, au conseil régional de Nouvelle Aquitaine. Les élus régionaux votent un budget supplémentaire de grande ampleur pour faire face, notamment, aux dépenses liées aux crises sanitaire et économique, mais aussi pour assurer des dépenses en matière de rail et de routes.

Avec un montant de près de 500 millions d'euros, ce budget supplémentaire est loin des petits ajustements traditionnels de fin d'année. Il comporte notamment une augmentation de 40% des investissements de la collectivité régionale.

Financer le soutien massif aux entreprises et à la culture

Il faut dire que la région, comme beaucoup de collectivités locales d'ailleurs, a apporté un soutien massif aux entreprises et au secteur de la culture ces derniers mois. Une sorte de parallèle au "quoi qu'il en coûte" gouvernemental. En Nouvelle-Aquitaine, la région a même compensé le plan national France Relance pour quelques dizaines d'entreprises qui, pour diverses raisons, sont passées à travers les mailles du filet et n'ont pas été retenues au dispositif de soutien étatique.

Des investissements supplémentaires pour les transports

A cela, il faut ajouter des investissements sur le rail et sur les routes de nos territoires, par exemple pour la modernisation des TER limousins, ou encore pour l'aménagement des nationales 141 et 147. Des investissements anticipés de quelques mois et qui viennent donc s'ajouter au budget 2021 mais qui, là aussi, permettent en partie de relancer l'activité économique.

Pour financer tout cela, la région aura fortement recours à l'emprunt. Face à la crise, par rapport à 2019, le montant de l'emprunt a été multiplié par trois ces deux dernières années, et s'établira à 450 millions d'euros pour l'année 2021.