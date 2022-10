La région Occitanie aide à financer la sécurité de 41 communes. Avec un budget d'1 million d'euros. Cet argent va servir à financer la rénovation des locaux de polices municipales, à acheter des nouveaux véhicules et des équipements de protection des personnels. Le département où il y a le plus de communes aidées est l'Hérault (15). Notamment à Montpellier, Sète, Béziers, Gignac, Saint-André-de-Sangonis. Et le Gard (11), à Vergèze, Redessan, Uzes, Alès, ou Pont Saint-Esprit notamment. Alors que ça ne concerne qu'une commune dans l'Aveyron, trois dans les Pyrénées Orientales (Le Soler, Bages et Arles sur Tech) et deux dans les Hautes-Pyrénées par exemple.

"Les maires ont été très réactifs. Ils attendaient ces subventions pour pouvoir réaliser des travaux. Et puis, ce sont deux départements ou il y a des variations saisonnières très importantes. Dans les communes, en particulier du littoral, ou il y a une forte fréquentation touristique. C'est nécessaire de configurer des équipements pour des populations dans la saison de l'été. Et pour autant, les recettes ne sont pas adaptées de la part des dotations de l'État. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un coup de pouce de la région" explique la présidente de la région Occitanie, Carole Delga.

Une aide complémentaire à celle de l'Etat

La sécurité, ce n'est pas vraiment la mission de la région. Cette aide est très encadrée. L'argent ne peut pas payer de nouvelles armes par exemple. Mais pour la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, cette aide financière vient en complément de celle de l'Etat. "Tout ce qui concerne la sécurité, c'est une compétence de l'Etat. Donc la région vient apporter une aide complémentaire aux maires des communes."

"La sécurité de mes concitoyens, elle m'intéresse, j'agis" — Carole Delga, présidente de la région Occitanie

Carole Delga assume totalement ce financement de projets en matière de sécurité : "c'est un geste politique assumé. Je n'ai pas de tabou. La sécurité de mes concitoyens, elle m'intéresse, j'agis. Je veux que les habitants de l'Occitanie se sentent bien et la sécurité y participe, comme la mobilité comme l'éducation. Bien sûr le premier budget, c'est l'éducation. Mais moi, je suis une femme de gauche qui considère que la sécurité n'est pas un tabou. Qu'il est nécessaire tout d'abord d'avoir un investissement fort dans l'éducation, dans la prévention, dans la lutte contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Mais il est nécessaire aussi d'aider les maires dans leur politique de sécurité municipale."

Rénovation de locaux de polices municipales

L'argent va notamment servir à financer, en partie, la rénovation des locaux de polices municipales. Comme celle de Valras-Plage qui a été inaugurée par la présidente de la région Occitanie ce mardi. Près de 27 000 euros de la part de la région pour un projet qui a couté 188 000 euros. Le maire de la commune Daniel Ballester voit l'argent de la région comme un vrai plus : "C'est bien que la région s'intéresse à la sécurité de tous les citoyens. Nous ça nous permet de mettre plus de confort pour la police municipale et ses agents." Une rénovation des locaux de la Police Municipale nécessaire dans cette commune où la population est multipliée par 10 pendant l'été, passant de 4000 à 40 000.

À Montpellier, la région Occitanie va aider à financer le poste de police municipale mobile. Ce mini-bus qui s'arrête dans plusieurs quartiers pour répondre aux questions des habitants.