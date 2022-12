La région Occitanie axe son budget 2023 sur les transports, l'économie et l'éducation

3,63 milliards d'euros. C'est le budget total de la région Occitanie pour l'année 2023. Il était de 3,75 milliards en 2022. Avec une évolution en légère baisse des dépenses de fonctionnement (-0,2%) malgré l'inflation.

La priorité est mise sur le transport (960 millions d'euros), l'économie et l'emploi (518 millions d'euros) et l'éducation (387 millions d'euros).

ⓘ Publicité

Etendre l'offre du train à 1 euro

Depuis des années la région Occitanie développe une politique autour des trains à 1 euro notamment pendant les vacances d'été. Depuis le mois de décembre, c'est aussi mis en place pendant le premier week-end de chaque mois.

13 millions de billets ont été vendus à ce prix en 2021, ce sera pareil pour 2022. Il est prévu d'en vendre 14 millions en 2023.

L'offre va être étendue aux clubs de sports amateurs et aux scolaires explique Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. "Nous allons développer le train à 1 € pour les rencontres des clubs amateurs." 17 000 clubs de sport sont concernés. Pour les scolaires, "le train à 1 € sera ouvert pour tous les voyages scolaires, que ce soit sur le primaire, le collège ou le lycée." Un choix politique et écologique détaille Carole Delga : "le transport le moins polluant, c'est le train."

C'est aussi un choix pour favoriser le pouvoir d'achat des habitants de la région. "Je suis parfaitement consciente des grandes difficultés financières que connaissent nos concitoyens. Je veux que les gens puissent continuer à se rencontrer, à se déplacer, mais que ça ne leur coûte pas cher."

Pas d'augmentation de facture de cantine dans les lycées

Les parents ne paieront pas plus cher la facture de cantine du lycée de leurs enfants en 2023. Et ce, malgré l'inflation défend Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. "Nous trouvons des économies pour donner des dotations complémentaires aux lycées et que ce ne soit pas les parents qui payent la facture. Je vois bien qu'il y a de plus en plus de problèmes de pouvoir d'achat et donc c'est à la région de faire des économies sur son fonctionnement pour que les parents n'aient pas encore une dépense supplémentaire. Il y en a déjà bien assez avec le carburant ou avec l'électricité."

La région Occitanie prévoit aussi d'aider les associations avec un budget de 30 millions d'euros.