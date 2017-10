La région PACA accélère l'ouverture à la concurrence pour les TER

La région de plus en plus proche de donner la gestion de ses TER à des entreprises privées. Ce vendredi, en session plénière du conseil régional, la majorité a adopté une délibération accélérant l'ouverture à la concurrence pour le réseau de transport ferroviaire.

Les TER de Provence Alpes Côte d'Azur bientôt gérés par des entreprises privées ? On en parlait déjà cet été, et visiblement, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Ce vendredi, les élus du conseil régional ont voté une délibération pour accélérer la privatisation des trains régionaux.

Auditions et grosse enveloppe

Les principaux opérateurs de transport ferroviaire ont été auditionnés, 300 000 euros ont été mis sur la table. Le but affiché par la région est clair, il faut accélérer le mouvement. "Ça va nous permettre de gagner du temps dans un calendrier qui est particulièrement serré", explique Philippe Tabarot, le vice président en charge des transports. "C'est une démarche à la fois symbolique et technique", ajoute-il.

Aujourd'hui, on est plus dans l’opportunité de savoir si la concurrence doit exister ou pas

Et n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord : "aujourd'hui, on n'est pas dans une opportunité de savoir si la concurrence doit exister ou pas, c'est maintenant une directive européenne et ça sera dans quelques mois une loi française qu'il faudra appliquer", note Philippe Tabarot.

Une motion sur la clause Molière déposée par le groupe Front National

Autre gros morceau lors de cette session plénière, la clause Molière, imposant de parler Français sur les chantiers. Une motion a été déposée par le président du groupe FN Frédéric Boccaletti., pour la troisième fois consécutive. "Monsieur Estrosi à l'époque président de la région avait balayé cette proposition en disant que c'était totalement illégal", explique-t-il. "Depuis, la justice nous a donné raison puisque dans d'autres régions elle a tranché et donné raison aux collectivités qui l'ont mise en place".

A deux reprises nous avons proposé une motion visant à assurer l’usage du français sur les chantiers publics. @Boccaletti83#CRPACA — Front National PACA (@fn_paca) October 20, 2017

D'autres délibérations ont également été adoptées : le renforcement de la sécurisation des gares, le lancement du pass transports Région Métropole Aix Marseille Provence, la promotion des circuits courts et le soutien aux bacheliers méritants.