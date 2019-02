La Région soutient fortement le Cotentin, selon son vice-président David Margueritte

Les Conseillers de la majorité régionale David Margueritte et Hubert Lefèvre ont dressé le bilan de trois premières années de leurs mandats et des actions qu'ils ont accompagné dans le Cotentin

Manche, France

En matière de développement économique, les deux élus affirment que la Région a injecté 3.2 millions d'euros dans une quarantaine d'entreprises du nord Cotentin grâce à son nouveau guichet unique "Ici je mon ma boîte".

Le dispositif d'aide d'urgence aux entreprises a également permis de sauver 250 emplois sur ce même territoire, selon David Margueritte, vice-président du Conseil Régional; Et le dispositif "Coup de Pouce" a accompagné 138 commerçants et artisans du Cotentin avec des sommes de 8 100 à 13 000 €uros.

Concernant la formation, la Région annonce avoir investi 16 millions d'euros notamment dans l'apprentissage. Cela a permis d'avoir 2.000 apprentis de plus sur l'ensemble de la Normandie.

La Région va lancer des Assises de l'Orientation le 28 février au Havre

L'orientation est une nouvelle compétence pour les régions. En Normandie, le Conseil Régional a décidé de lancer une consultation qui va durer 4 mois. Elle sera lancée le 28 février au Havre et se terminera le 20 juin à Caen. Une réunion se tiendra notamment le 22 mai à Cherbourg. L'objectif, selon David Margueritte, est de changer assez radicalement la manière dont vase faire l'orientation dans la Région. Une politique nouvelle que le Conseil Régional veut construire directement avec ceux qui sont concernés que ce soit pour les jeunes, mais aussi les demandeurs d'emplois, les chefs d'entreprises et les branches professionnelles.

Le désenclavement du Cotentin va s'accélérer dès le 1er janvier, grâce à de nouvelles rames de trains, affirme David Margueritte

Le désenclavement du territoire va passer à une nouvelle étape notamment sur le plan ferroviaire. Dès le 1er janvier prochain, il y aura l'arrivée de 40 nouvelles rames de train sur les lignes normandes dont le Paris - Caen - Cherbourg. C'est un investissement de 1,2 milliards d'euros. Ce seront des trains plus confortables et équipés de Wifi. Et David Margueritte précise que la Région veut augmenter le nombre de liaisons entre le Cotentin et la capitale avec des horaires plus adaptés aux besoins des normands.

Par ailleurs, même si ce n'est pas sa compétence directe, le Conseil Régional va également accompagner le département de la Manche en matière de désenclavement routier. Cela concerne déjà l'axe Granville - Avranches puis ce sera sur la route Saint-Lô - Coutances et plus tard sur le contournement sud-ouest de Cherbourg.