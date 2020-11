La Région verse 800.000 euros à Lactalis, "un chèque-cadeau" pour les écologistes

Le conseil régional des Pays de la Loire a décidé, lors d'une commission permanente ce vendredi 13 novembre, d'accorder au groupe Lactalis une subvention publique de 840.000 euros. Le groupe d'opposition Ecologiste et Citoyen parle d'un cadeau fait à quelques mois des élections.

Le conseil régional des Pays de la Loire verse une subvention de 800.000 euros au géant laitier mayennais Lactalis. Et cela rend furieux le groupe "Ecologiste et Citoyen" qui parle carrément de "chèque-cadeau" dans un communiqué. Pourquoi la majorité LR-UDI verse-t-elle cette somme à Lactalis qui vient d'être "récemment épinglé pour non-respect du code de l’environnement dans sept usines de la région" ? s'interroge les écologistes.

"Un chèque-cadeau"

Ils dénoncent le versement de cette subvention, à quelques mois des élections au conseil régional. "Le compteur « chèques cadeaux » s’affole avant la fin du mandat régional !" poursuit le groupe dans un communiqué et demande la remise à plat complète de ce type d'aides publiques.

Fin octobre, plusieurs médias tels que France 2, France Culture, The Guardian ou Mediapart publiait une enquête réalisée par des journaliste de Disclose. Elle dénonçait des méthodes contestables et contestées dans la production du lait chez Lactalis et affirmait que depuis 2010, 38 usines du groupe mayennais "ont été ou sont toujours en violation du code de l'environnement".