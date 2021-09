La Région veut de la nourriture 100% locale dans les lycées berrichons d'ici six ans

C'est un objectif tellement ambitieux qu'il semble difficile à atteindre : le président de la région Centre-Val de Loire voudrait atteindre le 100% local dans les cantines des lycées d'ici la fin de son mandat, soit dans six ans. François Bonneau, en déplacement au lycée Jean Giraudoux de Châteauroux ce vendredi, affirme en faire une "priorité de ce mandat".

Pour atteindre cet objectif, il va falloir mettre les bouchées double, car la plupart des lycées de la région comptent moins de 40% de produits locaux dans leurs menus. Chaque année, neuf millions de repas sont servis dans ces établissements en Centre-Val de Loire.

En région Centre-Val-de-Loire, 9 millions de repas sont servis chaque année dans les cantines des lycées © Radio France - Manon Klein

Des freins à lever

Le président de la Région lui-même reconnaît qu'il reste encore beaucoup de travail pour atteindre l'objectif fixé : "Ils sont peu nombreux, mais on a des lycées qui ont atteint 70% [de local dans les cantines], on a des lycées qui commencent tout juste. Ce n'est pas simple. Il faut des marchés publics adaptés, il faut trouver un lien fort entre les producteurs et les besoins. Quel besoin et à quel moment. Il ne faut pas mettre les salades à maturité le 14 juillet, parce qu'il n'y a plus personne dans les lycées à ce moment là (...) On y travaille" promet François Bonneau.

On marche sur la tête

Le président de la Région veut notamment limiter les allers-retours des produits transformés à l'étranger : "Je ne peux pas accepter qu'on produise du blé dans la Champagne berrichonne ou dans la Beauce, que ce blé parte au Brésil par bateau pour nourrir des poulets, et que ces poulets reviennent dans les assiettes des lycéens en Centre-Val-de-Loire. On marche sur la tête" s'agace François Bonneau, qui ambitionne du 100% local et du 50% bio d'ici la fin de son mandat pour la viande blanche, le maraîchage, ou encore l'arboriculture fruitière. Actuellement, la Région s'appuie sur 236 fournisseurs locaux pour alimenter les 95 restaurants scolaires en Centre-Val de Loire.