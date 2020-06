La relance éco : à Rochetoirin, une entreprise invente une valise anti-coronavirus

À Rochetoirin, près de la Tour du Pin, l'entreprise Fotia-DMT, qui fabrique habituellement des machines pour la confection de textiles et des appareils de séchage pour les tenues de protection, était privée d'activité pendant le confinement. Mais les "cerveaux" de l'entreprise en ont profité pour mettre au point une valise qui tue le coronavirus et permet de désinfecter des lieux fermés. Son président-directeur général Sébastien Féraudet est l'invité de "la relance éco" ce vendredi.

Ecoutez l'interview de Sébastien Féraudet, le PDG de Fotia-DMT Copier

Comment vous est venue l’idée de créer cette machine ?

C'est venu assez naturellement puisque on utilise déjà cette technologie dans nos armoires de séchage. Nos armoires de séchage sont équipées d’ozone et cette technologie donc, qui était virucide, qui était bactéricide, fongicide, qui tue les champignons, les bactéries et qui est aussi adapté pour tuer les virus. Donc pendant le confinement, alors que toutes nos équipes étaient à la maison, on s’est demandé ce que l’on avait dans nos tiroirs pour continuer à mener une activité. Cette valise permet de désinfecter des pièces jusqu’à 500 m³ de volume et des plafonds de 2,50 mètres de hauteur.

Comment se présente cette valise ?

L’appareil est assez petit, c'est pour ça qu'on parle de valise. Il a, à peu près, la taille d’une boîte à chaussures.

Qui peut acheter cette valise selon vous ?

Ce produit est adapté à peu près à tout le monde. Les demandes sont arrivées un peu de partout, de nombreux cabinets médicaux, des mairies, l’hôtellerie de "plein air" pour désinfecter les bungalows dans les campings mais l’entreprise vise aussi le secteur des transports. On a déjà des sociétés de bus qui nous ont passé des commandes. On pourrait aussi désinfecter des trains, si on nous le demandait.

Est-ce que cette nouvelle activité peut vous permettre de rattraper ce que vous avez perdu pendant le confinement ?

Et bien malheureusement non, on ne rattrape jamais vraiment ce qui est perdu dans un premier temps. C’est plutôt de l’investissement. À terme, peut-être, ça nous permettra de se développer. D’autant qu’on a été accompagné par un prêt garantie par l’État (PGE) durant cette période qui nous permet de redémarrer et de lancer cette activité nouvelle. Par ailleurs, nous avons décroché aussi un marché pour fabriquer des machines qui fabrique des masques FFP2.

