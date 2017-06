La rentrée des classes pour trois nouveaux députés d'Ille-et-Vilaine

Trois nouveaux députés La République En Marche d'Ille-et-Vilaine ont fait leur entrée à L'Assemblée Nationale, mercredi après-midi. Christine Cloarec, Laurence Maillard Méhaignerie et Mustapha Laabid ont découvert émus et impressionnés ce lieu chargé d'histoire.

En franchissant le porche du 123, rue de l' Université, les trois nouveaux députés étaient presque aussi impressionnés que des élèves, lors de leur premier jour d'école. Impressionnés par ces murs chargés d' Histoire. "Certains se sont battus, sont morts pour la démocratie. On est là pour l'incarner, la préserver.", insiste Laurence Maillard, l'élu de la circonscription Rennes nord. Premiers pas dans l'allée de la providence et les jardins des Quatre Colonnes. Les trois élus sont accueillis par José, huissier de séance, portant queue de pie et noeud papillon blanc. Il prend soin des trois "petits nouveaux". "Prenez le temps de savourer cette journée. C'est une journée exceptionnelle que vous ne revivrez pas pendant tout le temps de cette législature."

Le huissier de séance accueille Mustapha Laabid © Radio France - Brigitte Hug

A partir de la salle des Quatre colonnes, les députés, toujours guidés, suivent un parcours fléché, allant de bureaux en bureaux pour les formalités administratives. A l'abri du regard des journalistes. Il y a la remise du badge . "C'est le sésame, une pièce indispensable!". Les députés vont recevoir leur mallette aussi, un cartable en cuir noir contenant le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, une écharpe tricolore et une cocarde". "Equipés pour travailler! On a été au bout de notre parcours initiatique.", s'amuse Laurence Maillard.

Christine Cloarec avec son badge et sa mallette © Radio France - Brigitte Hug

On a pris une photo au perchoir pour envoyer à la famille et aux amis

Reste à passer dans l'Hémicycle, le moment le plus émouvant pour les trois nouveaux élus. "C'est tout un symbole. Emotionnellement, c'est fort!", souligne Christine Cloarec, la vitréenne. "On est resté quelques temps pour s'imprégner du lieu. On a pris une photo au perchoir pour envoyer à la famille et aux amis.", ajoute Mustapha Laabid, le député de Rennes sud. La vraie rentrée se fera mardi prochain.