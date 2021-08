La rentrée des militants communistes du Nord avec Fabien Roussel à Malo-les-Bains

C'est une tradition pour les communistes du Nord: ils ont fait ce jeudi leur rentrée à la salle du Kursaal de Malo-les-Bains, à Dunkerque. Une rentrée festive d'abord puisque le parti a invité pour l'occasion 3.000 Nordistes à venir passer une journée à la plage avec 30 bus venus de tout le département. Et puis une rentrée éminemment politique en présence de Fabien Roussel, le député du Nord, secrétaire national du Parti Communiste et candidat du parti à l'élection présidentielle en avril 2022. C'est à Malo que Fabien Roussel a officiellement terminé ce jeudi la grande tournée d'été qu'il avait entamé début Juillet sur tout le littoral pour aller à la rencontre des Français et qu'il a en quelque sorte donné le véritable coup d'envoi de sa campagne présidentielle.

Fabien Roussel © Radio France - Odile Senellart

"Je serai le candidat du travail et du pouvoir d'achat", a déclaré Fabien Roussel dans son discours. Le candidat communiste a égrainé un certain nombre de propositions: porter le Smic à 1600 € net par mois, imposer un moratoire sur les délocalisations ou encore réclamer la nationalisation d'EDF et de GDF. Des propositions applaudies par les militants qui savourent surtout, en cette rentrée politique, le fait d'avoir un candidat communiste, alors que le parti s'était rangé en 2012 et en 2017 derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon.

Des militants heureux de "retrouver leur identité"

" On retrouve notre identité", explique Charly, 76 ans, militant communiste venu de Douchy-les-Mines, "Je ne sais pas combien on fera à l'élection présidentielle, mais au moins on sera présent dans le débat national pour expliquer nos propositions, expliquer ce qu'on veut faire pour les gens". Même son de cloche pour Micheline, 59 ans, militante venue elle de Raismes: "Depuis 2012, je n'ai jamais été pro Mélenchon. Ca me satisfait qu'on ait notre candidat, on récupère notre identité."

La rentrée politique des communistes du Nord était organisée au Kursaal de Dunkerque © Radio France - Odile Senellart

Jason, 21 ans, basé à Calais fait partie de la relève côté militants. Lui sent en cette rentrée politique un enthousiasme certain, aussi bien dans les rangs des militants que dans la population, grâce notamment à la caravane présidentielle avec laquelle Fabien Roussel a sillonné le littoral français tout cet été: "On voit qu'il y a un élan de militants mais aussi de personnes qui ont envie de s'intéresser à ce que peuvent proposer d'autres personnalités politiques différentes de ce qu'on nous propose actuellement.". Un enthousiasme également ressenti par Eric Bocquet, le sénateur communiste du Nord, présent au Kursaal: "Je sens que les militants retrouvent un peu leur raison d'être. Depuis plusieurs années, je croisais des militants toujours convaincus mais un peu désabusés. Là, on retrouve une dignité, le sens de notre engagement. On a trop baissé la tête depuis quelques années, Donc on sent une confiance retrouvée, une très forte détermination."