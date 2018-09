La Haye-du-Puits, France

Le député de la 3ème circonscription de la Manche est revenu ce lundi matin sur la rentrée scolaire et les annonces du ministre de l'éducation qui prévoit l'an prochain de supprimer 1800 postes. Pour Grégory Galbadon, cela va permettre de revaloriser les salaires des enseignants. Il se dit aussi très attentif à l'accompagnement des enfants handicapés et plaide pour la création de classes Ulysses, une vingtaine d'élèves seraient en attente sur sa circonscription. En mars il a aussi déposé une proposition pour la gratuité des cantines pour les enfants les plus défavorisées

En matière d'emplois sur le territoire il est favorable à la formation des migrants. Il va aller voir les entreprises et les écoles pour développer cela. Et puis il a aussi évoquer la situation de la Compagnie des Fromages à Coutances qui doit fermer l'an prochain. Le PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) doit être signé cette semaine. Les négociations se poursuivent entre les syndicats et la direction mais en attendant Grégory Galbadon se dit contre la clause qui empêche une reprise du site par une autre fromagerie. Pour lui c'est une aberration économique.

A propos du départ avec fracas de Frédérique Dumas, députée des Hauts-de-Seine, qui quitte LRM (ils étaient au sein de la même commission à l'assemblée) si elle elle parle de "déception et de manque de concertation", Grégory Galbadon réfute ces termes.