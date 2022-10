La rentrée parlementaire s'annonce agitée pour les députés du Nord Franche-Comté

On s'attend à une lutte acharnée chez les députés du Nord Franche-Comté. Ils retrouvent l'Assemblée nationale après plus d'un mois, ce lundi. Dans les prochaines semaines, ils débattront et voteront les projets "loi finance" puis "loi financement de la sécurité sociale". Dans le même temps, il y aura une concertation sur le projet de réforme des retraites du gouvernement qui devrait ensuite être soumis au vote, en début d'année prochaine. Emmanuel Macron a déjà annoncé la couleur en prévenant qu'il n'hésiterait pas à brandir l'article 49/3 pour faire passer en force sa réforme si les députés venaient à la rejeter. Il a même affirmé être prêt à dissoudre l'Assemblée nationale en cas de motion de censure contre ce même article 49/3.

Nicolas Pacquot, député de la majorité présidentielle dans la troisième circonscription du Doubs, préfère calmer le jeu. Pour lui, il faut avant tout retenir qu'il y aura une concertation pour trouver un terrain d'entente : "Si on s'inscrit dans une démarche de concertation, c'est bel et bien pour arriver à un consensus et que chacun prenne ses responsabilités". Il espère que la situation n'amènera pas à l'emploi du 49/3. "Je pense qu'aujourd'hui, les Français attendent des oppositions qu'elles soient constructives et qu'elles fassent des propositions. Qu'on ne soit pas dans des postures d'opposition systématique qui paralysent le pays."

Des députés d'opposition déterminés

Les souhaits exprimés par Nicolas Pacquot ont cependant peu de chances d'être exaucés. Selon Emeric Salmon, député du Rassemblement national dans la deuxième circonscription de Haute-Saône, la réforme envisagée par le gouvernement est trop différente de la vision de son parti : "Si le gouvernement ne modifie pas ses proposition et continue à vouloir absolument passer l'âge de la retraite à 65 ans, nous sommes prêts à voter contre ce projet". Et en cas de passage en force, le parti déposera une motion de censure, selon lui.

Si Emmanuel Macron effectue sa menace de dissolution de l'Assemblée nationale, il affirme d'ailleurs ne ressentir aucune inquiétude : "Le Rassemblement national reviendrait probablement avec encore plus de députés dans une assemblée future. Ce n'est pas une menace qui peut nous inquiéter".

Du côté de la Nupes, on affiche aussi de la confiance. "On n'a pas peur du suffrage universel, explique Florian Chauche, député de la France insoumise dans la deuxième circonscription du Territoire de Belfort. Si on doit revenir aux urnes et retourner en campagne, on ira. On est prêts. Aucun problème pour nous, s'il y a une motion de censure et qu'on doit la voter, on la votera."

Une réforme dont le destin pourrait dépendre des Républicains

Lui aussi se dit ferme sur l'opposition à la réforme des retraites : "Nous on est clairs, c'est la retraite à 60 ans. Retarder l'âge de la retraite, pour nous c'est quelque chose d'incohérent, sachant qu'on a plein de jeunes qui cherchent à rentrer sur le marché du travail".

La situation pourrait tout de même ne pas en arriver au passage du 49/3. L'arbitrage pourrait dépendre des Républicains. Une majeure partie d'entre eux pourrait voter en faveur de la réforme. Ce ne sera cependant pas le cas du seul député LR du Nord Franche-Comté. L'élu du Territoire de Belfort affirme être contre un allongement de l'âge de départ à la retraite.