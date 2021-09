La rentrée politique de Gilles Simeoni

"Il ne peut y avoir d'autres chemins que celui de la démocratie", Gilles Simeoni a effectué ce mardi soir sa rentrée politique sur RCFM, dans l'émission Vinti Minuti. Le président de l’exécutif a réagi au récent communiqué du FLNC, assurant que son action s'inscrit dans le socle des revendications nationalistes de toujours.

Gilles Simeoni Copier

« Ma position est claire, je vais la réaffirmer ce soir. Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'autres chemins pour la Corse que celui de la démocratie à la fois comme méthode et comme objectif. Je pense que c'est notre devoir, singulièrement le devoir des nationalistes, que de se battre pour faire vivre la démocratie, précisément parce que beaucoup de nationalistes ont aussi payé un lourd tribut à la lutte dans toutes ses dimensions, y compris la lutte armée et que nous devons proposer aujourd'hui autre chose à la société corse, aux Corses et particulièrement à notre jeunesse. Ceci étant, le meilleur moyen pour écarter définitivement toute tentation de retour à la violence clandestine armée, c'est de créer les conditions d'avancées politiques, économiques, sociales, culturelles, institutionnelles significatives et c'est le chemin sur lequel nous sommes résolument engagés. »

Des choix stratégiques

Il a également évoqué bien sûr la mandature qui s'ouvre, "des choix stratégiques forts seront faits", a-t-il dit, "la Corse est à la croisée des chemins". « Bien sûr qu'il va falloir aller vers une politique qui soit également une politique de limitation à travers des décisions, de la sur fréquentation d'un certain nombre de sites. Ça veut dire aussi qu’il faut faire des choix en matière de transport, d'aménagement du territoire, de gestion de l'eau, d'urbanisation. C'est un moment qui est important. Pourquoi 2021 ? C'est l'année où va rentrer en vigueur le PTIC, les programmes européens, la nouvelle politique agricole commune, le contrat de plan État/Région, le plan France relance sont des rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer…les mois et les années à venir vont être décisifs. »

Gilles Simeoni Copier

Vaccination et pass sanitaire

Il a par ailleurs, concernant la crise sanitaire, pris position en faveur du pass sanitaire et de la vaccination, indispensable selon lui. "Les discours qui visent à diaboliser la vaccination sont dangereux", a ajouté Gilles Simeoni.

Gilles Simeoni Copier

« Sur la vaccination j'ai été très claire, moi je pense que la vaccination aujourd'hui est indispensable. Je pense qu'elle est nécessaire et je pense que les discours qui tendent à diaboliser la vaccination sont des discours dangereux. Donc, oui, nous avons adhéré à une vaccination, une vaccination que nous souhaitons intervenir à travers la conviction plutôt qu'à travers la contrainte, et c'est le travail qui a été fait.

Notre objectif, c'est déjà de faire vacciner toutes celles et tous ceux qui le veulent et qui sont prêts à le faire, et nous avons encore des marges et aujourd'hui, vous le savez, 14 ou 15000 personnes, notamment des personnes âgées qui ne sont pas hostiles par principe à la vaccination, mais qu'on n'a pas su aller convaincre. Quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour aller à la vaccination, je pense qu'il faut discuter avec eux et je pense qu'il faut essayer de les convaincre et j'insiste aussi, c'est un problème qu'on on retrouve par exemple il y a 300 personnels de la collectivité de Corse qui sont soumis à une obligation de vaccination. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, moi j'insiste sur la responsabilité quand vous êtes à un contact avec du public, que vous êtes un contact avec des personnes âgées, quand vous avez un contact, des personnes faibles, vous vacciner, c'est vous protéger vous-même et c'est protéger ces personnes.

Sur la question du pass sanitaire, j'ai été très clair, le pas sanitaire était pour moi, notamment pendant la période estivale un moyen indispensable de pouvoir maintenir l'activité économique tout en évitant une explosion de la contamination. Je ne sous-estime pas les difficultés juridiques, y compris en termes de libertés publiques, maintenant nous devons nous donner les moyens de l'interroger sur le fond... »