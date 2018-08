La prise de parole de François Hollande au terme d'un été agité pour la majorité et son successeur Emmanuel Macron était très attendue ce vendredi à Cherbourg. Certains annonçaient l'acte fondateur du retour en politique du l'ancien chef de l'Etat. Mais si ce dernier a livré un discours d'une heure, défendant son bilan et mettant en garde contre la politique menée depuis un an, il est resté évasif sur ses intentions futures.

Quelque 300 personnes sont venues écouter François Hollande et Bernard Cazeneuve © Maxppp - Benoît Martin

Vibrant hommage à Bernard Cazeneuve

"Entre le libéralisme et le populisme, il y a le socialisme et la sociale démocratie" a souligné au pupitre, François Hollande devant quelque 300 personnes, et aux côtés de Bernard Cazeneuve, l'ancien maire de Cherbourg. "J'ai le souhait de me battre pour faire vivre cette sociale démocratie". L'ex président ne va pas plus loin sur le rôle qu'il compte jouer. En revanche, il a longuement rendu hommage à son ex Premier ministre Bernard Cazeneuve, dans une séquence qui ressemblait un peu à un passage de relais. "La République doit savoir qu'elle dispose avec Bernard Cazeneuve, même s'il est en réserve, d'une ressource inépuisable de dévouement et d'un talent qui n'a pas encore donné toute sa vérité".

© Radio France - Benoît Martin

Rencontre avec ses nombreux lecteurs

François Hollande est aussi revenu sur l'importance du respect de la parole donnée de l'Etat, regrettant l'abandon aujourd'hui de la filière hydrolienne sur le port de Cherbourg, filière qu'il avait lui-même lancée en 2013. Après un bain de foule, l'ex président a rejoint une librairie voisine où les lecteurs l'attendaient nombreux pour une séance de dédicace de plusieurs heures, la première d'une série de trois dans la Manche (à Coutances puis Granville demain).

Beaucoup de monde hier devant la librairie où François Hollande a dédicacé son dernier ouvrage. © Radio France - Benoît Martin