C'était la 5ème Fête de Rentrée du Cercle du Cotentin ce midi à Cherbourg-en-Cotentin avec les militants et sympathisants de ce mouvement local créé en 2014. Aujourd'hui il compte plus de 500 adhérents et 80 élus et prône le rassemblement au delà des clivages politiques

Son président David Margueritte(aussi vice-président à la région) a fait son discours de rentrée ce dimanche midi. Il a été question de l'avenir du mouvement, des échéances à venir comme les européennes mais surtout et surtout des municipales qui auront lieu dans 18 mois (en 2020). David Margueritte a alerté sur la crise des vocations de maires et conseillers municipaux dans le "cotentin rural". Il tire la sonnette d'alarme, parlant d'élus qui doutent. Et puis il a insisté sur un besoin d'alternance à la mairie de Cherbourg en Cotentin. Même si pour le moment il refuse de donner un nom pour la tête de liste et d'annoncer son éventuelle candidature. Il se murmure que l'on devrait en savoir plus en début d'année prochaine.