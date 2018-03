Pyrénées-Atlantiques, France

Le mouvement présidentiel a enfin des noms et des visages dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Depuis l'élection présidentielle, seul le référent départemental, Loïc Corrégé était en contact avec la presse. L'équipe se dit en ordre de marche, d'abord pour faire remonter "les préoccupations du terrain", mais aussi pour préparer les élections.

Une marche européenne

La République en Marche (LREM) n'oublie pas bien sûr les élections, à commencer par les européennes de 2019. Une "marche européenne" est prévue du 24 mars au 09 mai prochain, pour recueillir l'avis des français sur l'Union Européenne. Elle devrait se terminer au FICOBA à Irun (Gipuzkoa), avec des mouvements de la société civile basque et espagnole et des représentants du mouvement de droite espagnol, Ciudadanos.

Louis Jouvet (responsable Europe) entouré des responsables des comités locaux, Stépahnie Dumas (Béarn) et Philippe Buono (Pays Basque) © Radio France - Bixente Vrignon

Les adhésions continuent

Un an après l'élection présidentielle LREM attire toujours, assure Philippe Buono, en charge des comités locaux Pays Basque: "Nous avons une quinzaine de participants à chaque comité local, ils participent à des ateliers de réflexion ou de tractage. Chaque semaine on enregistre une dizaine de nouvelles inscriptions sur la côte basque, et peu se désinscrivent". Parmi les adhérents on trouve aussi des élus locaux, mais les animateurs locaux ne peuvent connaitre leur nom: LREM n'en n'a pas encore terminé avec l'opacité. Le mouvement revendique une dizaine de comités en Pays Basque (Bayonne, Anglet, Biarritz, St Jean-de-Luz, Ciboure, Hasparren, St Palais, St Jean Pied-de-Port et Bidache), et une quinzaine en Béarn (4 à Pau, 2 à Oloron Sainte-Marie, Orthez, Salies-de-Béarn, Artix, Nay, Lescar, Jurançon et Gan).

Philippe Buono: "Un an après c'est encore une dizaine de comités actifs Copier

L'ouverture pour les municipales

Pour les municipales de 2020, il n'y aura pas a priori de listes autonomes, le mouvement va plutôt jouer l'ouverture. Notamment dans le département, fief du MoDem, où LREM avoue qu'un quart de ses adhérents environ est aussi membre du MoDem. Pour Stéphanie Dumas, responsable des comités locaux en Béarn: "Le MoDem c'est notre principal partenaire, on est deux maisons voisines, on partage des idées et des idéaux communs, on travaille régulièrement ensemble", "on a une tolérance énorme" avec le MoDem.

Stéphanie Dumas: "On a une bonne relation avec le MoDem" Copier

LREM a présenté son équipe départementale à Anglet © Radio France - Bixente Vrignon

L'équipe départementale

Loïc Corrégé: référent départemental

Fabienne Cara: animatrice de l'engagement citoyen

Gaël Galindo Belio: community manager des mooks

Philippe Buono: responsable de la structuration et de l'animation des comités locaux en Pays Basque

Philippe Jouvet: coordinateur Europe

Stéphanie Dumas: responsable de la structuration et de l'animation des comités locaux en Béarn

Laurianne Martel: animatrice juridique, logistique, financier et responsable de la newsletter

Xabi Harispe: responsable des relations avec les élus en Pays Basque

Michel Cuyaubé: responsable des relations avec les élus en Béarn

Brigitte Coustet: référente projets citoyens

Xavier Larramendy: responsable société civile

Chantal Martin et Augustin Garcia: chargés de la communication et des réseaux sociaux