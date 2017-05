La République en Marche investit 8 candidats sur 10 en Haute Garonne

Sur les 428 premiers investis par La République en Marche pour es élections législatives 8 le sont en Haute Garonne.Deux circonscriptions sont réservées jusqu'au 17 mai date à laquelle sera tranché le cas des 148 autres circonscriptions

En Marche a investit une première liste de 428 candidats pour les élections législatives (11 et 18 juin) dont 50% de femmes et 52% issus de la société civile. Huit candidats ont été investis en Haute Garonne. Les 148 autres ( En Marche ne présentera pas de candidat contre Manuel Valls) seront annoncés le 17 mai.

Deux circonscriptions de Haute Garonne ne font pour le moment l'objet d'aucune investiture. Il s agit de la 5e circonscription celle du Frontonnais où la sortante PS Françoise Imbert ne se représente pas ( le PS y a investi une candidate EELV au nom de l'accord national) et la 8e celle du Comminges où la sortante Carole Delga présidente socialiste de la région Occitanie ne se représente pas non plus, son suppléant a reçu l'investiture du PS

6 nouveaux noms

En Haute Garonne ont connaissait deja deux noms annoncés en avant premiere dans l'entre deux tours de la présidentielle: la journaliste de France 3 Sandrine Mörch investi dans la 9e circonscription dont le deputé sortant est le numero deux du PS Christophe Borgel et l'adjointe au maire ( LR) de Toulouse issue de la société civile Elisabeth Toutut Picard dans la 7e où le sortant socialiste Patrick Lemasle ne se représente pas

Les six nouveaux candidats investis sont:

1e circonscription: Pierre Cabaré chef d'entreprise toulousain membre du mouvement écologiste de Corinne Lepage CAP 21. Il se présente contre la sortante PS Catherine Lemorton

2e circonscription: Jean-Luc Lagleize adjoint au maire de Toulouse et chef de file du Modem. Il aura face à lui un autre sortant socialiste Gérard Bapt

3e circonscription: Corinne Vignon maire de Flourens petite commune de la Métropole qui affrontera la sortante et seule député LR du département Laurence Arribagé

4e circonscription: Mickaël Nogal délégué En Marche pour la Haute Garonne investi face à la sortante PS Martine Martinel

6e circonscription: Monique Iborra député sortante ex PS ralliée à Emmanuel Macron dès l'été 2016. Une des 24 parlementaires sortants investis

10e circonscription: Sébastien Nadot professeur de sport toulousain, un temps candidat à l'Elysée et membre du mouvement des progressistes de Robert Hue. Face à lui il aura entre autre le sortant socialiste Kader Arif ex secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants de François Hollande

Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle dans cinq de ces circonscriptions investies (1,2,3,6,10) et deuxième dans les trois autres