La République en Marche investit ses candidats en Béarn

Pour l'instant, deux candidats sont officiellement investis en Béarn: Josy Poueyto, première adjointe de François Bayrou à la mairie de Pau, sur la 1ère circonscription. Et Loic Corrégé, un militaire issu de la société civile, sur la 4ème circonscription, la basco-béarnaise.

La République en Marche, le parti du président élu Emmanuel Macron, a désigné la plupart de ses candidats ce jeudi.

En Béarn, Josy Poueyto a été choisie sur la première circonscription, avec l'étiquette Modem, probablement pour sa force de frappe électorale dans les bureaux palois. Dans cette circonscription, il y a le canton où elle a toujours fait de gros score. "Je n'ai pas dit oui tout de suite à François Bayrou, raconte-t-elle, j'avais besoin de bien peser ce que cela impliquait par rapport à mes mandats ici, à ma vie personnelle. C'est une autre aventure humaine, dans le prolongement de mes actions ici. J'ai toujours œuvré pour les habitants, je connais le terrain ici donc ce sera un prolongement, mais je ne quitte pas Pau pour autant. C'est la circonscription de Pau."

Josy Poueyto, candidate sur la 1ère circonscription Copier

Face à elle, pour le parti socialiste, Jérôme Marbot. Un brin agacé par le "renouvellement" promis : « je pense que les électeurs sauront très bien qui dans les candidats porte le renouvellement et qui cumule les mandats. Qui a changé trois fois de parti et se livre au "nomadisme électoral". Ce sont de vieilles recettes du Modem, et malheureusement l'accord entre En Marche et le Modem n'a a pas déteint sur le modem. Il continue chez nous à faire de la vieille politique de droite avec l'UDI et Les Républicains. Il ne faut pas se tromper».

Le mouvement officialise aussi dans la quatrième circonscription un inconnu, ou plutôt un "candidat de la société civile" sur la circonscription basco-béarnaise, celle de Jean Lassalle : Loic Corrégé vit à Bayonne, il est militaire. Il aura sans doute un suppléant bien implanté en Béarn .

Dans la deuxième circonscription, le parti ne donne officiellement pas de nom. Mais François Bayrou a dit à Jean-Paul Mattéi, le maire de Ger que c'était lui. Jean-Paul Mattéi qui était déjà le suppléant de François Bayrou quand celui-ci a été battu par la socialiste Nathalie Chabanne en 2012.

Reste la 3ème circonscription. Pour le moment, il n'y a personne. Personne à mettre en face du sortant socialiste David Habib. À l'état-major de La République en Marche, on assure qu'il y aura un candidat. Cela pourrait être le maire de Jurançon, Michel Bernos, mais celui-ci disait depuis le début qu'il voulait la première circonscription. Peut-être faudra t-il quelques jours pour le convaincre. À moins que le mouvement ne décide d'investir un candidat de la société civile.

Au Pays Basque, Florence Lasserre, conseillère départementale et fille du sénateur et président du conseil départemental Jean-Jacques Lasserre se présente sur la 5ème circonscription.

Cette liste de 428 candidats au total comprend 52% de candidats issus de la société civile, c'est-à-dire de gens qui n'ont jamais été élus. Et seulement 5% de députés sortants. L'ancien Premier ministre, Manuel Valls n'est pas investi, mais il n'aura pas de candidat La République en Marche face à lui à Evry, dans l'Essonne. Parmi les autres candidats désignés, toujours dans l'Essonne, le mathématicien Cédric Villani, l'ancien juge anti-corruption Eric Alphen à Caen, et l'ancienne secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, Barbara Pompili, qui est toujours chez les Verts dans la Somme.

François Bayrou convoque un bureau politique du Modem vendredi soir

François Bayrou, président du MoDem allié à Emmanuel Macron, a indiqué jeudi à l'AFP que la liste de candidats présentée par En Marche! n'avait pas "l'assentiment" de son parti. "Je convoque le bureau politique du MoDem demain (vendredi) soir en souhaitant que dans les heures qui viennent, un mouvement de raison permette des investitures communes dans toutes les circonscriptions comme Emmanuel Macron et moi en sommes convenus depuis le premier jour de notre entente" a expliqué le maire de Pau.