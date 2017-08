La République En Marche: la référente du Loir-et-Cher fait partie des contestataires

Le parti de la majorité présidentielle a validé officiellement ses statuts mercredi. Plusieurs cadres, dont la référente 'LREM 41' Christine Jagueneau expriment leurs inquiétudes.

Crise de croissance ou malaise plus profond: la République en Marche connaît un été difficile. Mercredi 16 août, le parti présidentiel a validé officiellement ses statuts avec 90% des votes. Mais la consultation interne a été marquée par une très faible participation avec seulement 32.1%, soit un peu plus de 105 000 personnes par rapport aux 370 000 adhérents que compterait le parti. Plusieurs cadres expriment ouvertement leurs inquiétudes dans une tribune publiée dans le journal L'Opinion, intitulée "bâtir un parti pour le président".

On aimerait que la base soit écoutée - Christine Jagueneau, référente LREM dans le Loir-et-Cher

Quatre référents de La République En Marche dénoncent une dérive "pyramidale", loin de la promesse d'un parti participatif: Michel Coste (Ardèche), Aude Crombé (Haute-Marne), Pascal Maître (Indre) et Christine Jagueneau (Loir-et-Cher). "On se définit comme des lanceurs d'alerte en disant 'attention, on n'est pas sur la bonne voie, écoutez la base" explique Christine Jagueneau.

"Dans le Loir-et-Cher, nous sommes plus de 1000 avec des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais milité. On s'est rassemblé autour d'une refondation de la pratique politique au quotidien. C'était la possibilité de mettre en application un programme qui soit directement issu de la base. C'était la logique de la grande marche qui avait réuni près de 100 000 diagnostics".

Aujourd'hui, on a complètement perdu la logique de base - Christine Jagueneau, référente LREM dans le Loir-et-Cher

"Cette logique-là nous a permis de nous construire, d'avancer et d'exister mais on l'a complètement perdu de vue aujourd'hui. On a des statuts qui nous proposent un bureau exécutif et ces gens-là, choisis dans l'entre-soi, auront la mainmise sur les orientations du mouvement.Finalement, on nous propose quelque chose de très classique dans les statuts, quelque chose qui n'a absolument rien d'original".

Avec ses confrères du parti LREM, elle veut mettre en garde avant une possible dérive. "On aimerait que la base soit écoutée donc on le dit ouvertement". La structuration de La République en Marche passe aussi par un déménagement. Le parti doit s'installer mi-septembre rue Saint-Anne, à Paris, dans le IIe arrondissement.