La république en Marche peut elle encore peser sur le scrutin de dimanche dans la Loire

Les commentaires à l’issue du 1er tour parlaient d’un net revers du parti présidentiel pour cette élection et de fait dans la Loire comme ailleurs, les élus LERM sont très rares et les appels aux reports de voix sont parfois ambigus quand, ils ne sont pas disparates.

Plusieurs causes sont sans doute là pour expliquer le déroute du parti macroniste, une sanction plutôt claire à l égard du gouvernement, une forte abstention qui favorise les sortants, la confirmation du manque d’implantation locale du parti présidentiel et l’impression de désordre laisse par les batailles fratricides dans les grandes villes comme Paris , Lyon, ou Bordeaux.

Il suffit de regarder la situation stéphanoise, Patrick Revelli le candidat officiel de la République en Marche au 1er tour n'est arrivé qu’en 5eme position avec seulement 4,7 % des suffrages et depuis tout ce temps, il a différé ses instructions pour le second tour… ne donnant sa position que mercredi, en déclarant n’apporter un report de voix à aucun des candidats en lice, ne se reconnaissant dans aucun projet.

Mais dans le même temps Jean Michel Mis, le député LREM de Saint-Etienne et Jean Louis Gagnaire, ex député socialiste, rallié très tôt à la République en marche, eux, ont franchi le Rubicon et on clairement appelé à voter pour Gaël Perdriau le maire sortant de droite.

L'explosion de la droite et de la gauche voulue par Emmanuel Macron trouve ici une parfaite illustration..

A l’échelle du département, là encore pas de consignes précises de vote pour le second tour, mais a l'issue du premier tour le réferent départemental David Kauffer se félicite de compter prés de 80 adhérents de son mouvement au seins de conseils municipaux .