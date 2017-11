La République en Marche revendique 4.500 adhérents en Drôme et en Ardèche

Le mouvement d'Emmanuel Macron, la République en Marche, tient ce samedi son premier congrès national. Douze adhérents de Drôme et d'Ardèche feront partis des électeurs.

Alors que le mouvement la République en Marche tient son premier congrès à Lyon ce samedi, ses cadres revendiquent 385.000 adhérents en France, dont 1.300 en Ardèche et 3.200 dans la Drôme.

Un mouvement démocratique ?

Le mouvement a été très critiqué ces dernières semaines alors que Christophe Castaner, désigné par Emmanuel Macron est le seul candidat au poste de délégué général. Les cadres de Drôme et d'Ardèche assument cette désignation.

Le mouvement est jeune explique Bruno Casari du comité de la Drôme, il a besoin d'une colonne vertébrale.

Et puis il y a la désignation des 800 électeurs qui seront samedi à Lyon. Il y a les élus, les référents territoriaux mais aussi des adhérents tirés au sort : 200 dont deux en Ardèche et quatre dans la Drôme.

Un nécessaire maillage du territoire

Le parti voit plus loin et notamment vers 2010 et les élections municipales. L'objectif est donc maintenant de travailler au plus près du terrain, de convaincre les électeurs et de former les adhérents pour devenir un vrai parti politique.