La Riche: il avait quitté toute fonction politique, Wilfried Schwartz est candidat pour redevenir maire

C'est un retour en politique qui n'était plus vraiment un secret. Wilfried Schwartz revient en politique. L'ex président de la métropole de Tours et ex maire de La Riche a officialisé sa candidature, ce vendredi auprès de France Bleu Touraine, pour les élections municipales partielles de La Riche. Le scrutin se tiendra avant le 30 septembre.

ⓘ Publicité

"Oui je suis candidat. C'est une décision que nous avons prise avec l'équipe municipale sortante en partie et puis avec, des nouvelles personnes qui nous rejoignent dans cette aventure qui concerne la ville de La Riche", assure le désormais candidat. Le 11 janvier dernier, Wilfried Schwartz avait pourtant annoncé sur le plateau de France 3 Centre Val-de-Loire, mettre fin à "toutes fonctions politiques", tout en précisant renoncer à son pourvoi en cassation, lui qui a été condamné en première instance et en appel à six mois d'inéligibilité et 3.000 euros d'amende pour avoir giflé son ancien directeur de cabinet.

Une candidature qui arrive justement au lendemain de la fin de sa peine de 6 mois d'inéligibilité. "J'ai été condamné à une amende, même si j'ai toujours contesté les faits. J'ai arrêté le pourvoi en cassation, j'ai respecté le temps qui était celui de l'inéligibilité, maintenant je suis un citoyen éligible qui peut se représenter à une élection. Dans une démocratie, chacun peut avoir le droit à une seconde chance et peut avoir le droit à redonner de son temps pour les concitoyens. Quand, il vous arrive des mésaventures, vous prenez forcément le temps de l'introspection. J'étais président de la métropole, président du syndicat des mobilités, parce que je croyais qu'il fallait occuper toutes ses fonctions importantes pour mener à bien les projets de la commune. Or aujourd'hui, j'ai le souhait vraiment de me concentrer sur les fonctions de maire et d'être dans cette proximité, d'être là pour les habitants. Je suis prêt et j'ai l'énergie nécessaire."

Pas de hold up démocratique

Une date d'officialisation qu'il assume sans détour. "Parce que c'est la fin de mon inéligibilité. La période estivale est une bonne période pour regarder les programmes et puis surtout, c'est un temps qui ne paralyse pas l'action municipale. On est dans un timing qui va nous permettre d'être prêts. C'est effectivement un bon choix.", assure Wilfried Schwartz

Ce n'était pas l'avis, du moins, de l'opposition, qui avec la démission de conseillers municipaux de la majorité, le 6 juillet, et l'organisation d'élections avant le 30 septembre, s'inquiétait de ne pas pouvoir potentiellement, participer à des élections démocratiques. "J'ai lu aussi que l'opposition se dit prête, qu'elle s'attendait à mon retour. Du coup, elle a eu le temps de se préparer, il n'y a donc pas de souci."

À lire aussi Démission de conseillers municipaux à la Riche : Wilfried Schwartz à la manœuvre ?

A la question de savoir s'il est à l'origine des démissions comme l'assurent certains, il précise qu'il s'agit d'une décision de groupe. "C'est une démarche collective, dont on avait parlé au moment de ma démission de mes fonctions de maire. On avait évoqué l'hypothèse d'un retour. Ensuite, il y a eu le temps qu'on connaît, le temps d'une respiration contrainte pour moi. Et ensuite le choix que j'ai fait, de leur dire que j'étais prêt, puis le choix qu'ils ont fait pour que ça puisse se faire. Vous pouvez appeler cela comme vous voulez. Ce sont des gens qui sont élus, qui décident de démissionner et qui décident de se soumettre au suffrage. Ce n'est pas un hold up démocratique lorsqu'on se soumet au suffrage universel. Il n'y a rien de plus démocratique."

En finalité, ce sont les larichois qui se prononceront, si oui ou non, ils veulent voir Wilfried Schwartz de nouveau dans le fauteuil de maire.