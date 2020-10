La Roche-sur-Yon : l’opposition municipale porte plainte à son tour dans l’affaire des détournements de fonds

Après la mairie de la Roche-sur-Yon, en Vendée, ce sont les élus de l’opposition qui portent plainte dans l'affaire des détournements de fonds, une affaire pour laquelle l’ex directeur de cabinet du maire fait l’objet de poursuites judiciaires. « "Le montant du plafond de dépenses de la carte bancaire du directeur de cabinet est de 3.000 euros par transaction et de 32.000 euros par an. Cela nous paraît complètement démesuré" écrit le groupe d’opposition dans un communiqué. D’autant plus que d’après les dernières informations publiées par la presse, c’est une somme totale de plus de 34.000 euros qui aurait été détournée, et non 30.000 euros, comme annoncé initialement par la mairie.

Suite à cette affaire, l’opposition avait demandé la constitution d'une commission municipale particulière « pour permettre une totale transparence dans la gestion des cartes bancaires », ce qui n’a pas été suivi d’effet. Le communiqué dénonce un manque de transparence, d’où la décision de porter plainte.