La Roche-sur-Yon: la gigantesque fresque sur l'ancienne mairie va disparaître

A La Roche-sur-Yon une étape importante et symbolique aura lieu ce samedi soir dans les différents chantiers menés autour de laplace Napoléon. La fresque monumentale de 756m2 réalisée par Antoine Corbineau qui recouvre depuis 3 ans l'ancien hôtel de ville va être enlevée à partir de 19 heures. Cela marquera le début des travaux dans le bâtiment qui accueillera à terme notamment le nouvel office de tourisme et des commerces.

Ancienne mairie de La Roche-sur-Yon, recouverte d'une fresque avant les travaux de transformation © Radio France - Yves-René Tapon

Le maire Luc Bouard rappelle ce projet phare de sa mandature: "Il y aura sur le toit le Grand Caf avec une vue directe sur les jardins de la mairie et sur la place Napoléon, au rez de chaussée l'office de tourisme et la maison des nations et de l'Europe, et sur la partie de la rue Clémenceau des commerces et à l'étage des salles des sorts et d'autres équipements. Les coûts sur cette partie sont supportés par un investisseur privé et pas par la collectivité (...) Il n'y a jamais eu autant de commerces à La Roche" ajoute Luc Bouard, répondant ainsi aux critiques de l'opposition de gauche qui dénonce une déstabilisation des commerces existants.

Luc Bouard maire de La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

Ce samedi soir la compagnie Remue ménage accompagnera dès 19 heures par un spectacle chorégraphique l'enlèvement de la gigantesque bâche qui sera découpée et distribuée en goodies pour les commerçants du quartier.

De l'autre côté de la rue Clémenceau les travaux du futur hôtel de ville et d'agglomération ont eux aussi débuté. "Une dépense de plus de 30 millions d’euros pour la réalisation d’un véritable palais municipal" tonne Nicolas Hélary opposant de gauche au conseil municipal. "Heureusement que nous avons fait ce projet -répond Luc Bouard - au vu de la situation et du coût de l'énergie. Nous allons économiser 1 million d'euros par rapport à la consommation aujourd'hui de 14 bâtiments qui retrouveront une destination d'habitats pour offrir des logements".

Le Grand Caf' rue Clémenceau a provisoirement disparu pour laisser place au futur hôtel de ville et d'agglomération © Radio France - Yves-René Tapon