La Roche-sur-Yon : Luc Bouard attend "dans les heures qui viennent" le soutien de LREM

Luc Bouard était l'invité de France Bleu Loire Océan ce lundi matin, au lendemain du lancement de sa campagne pour les municipales 2020 à La Roche-sur-Yon. Le maire sortant n'est toujours pas soutenu par LaRem. Il assure qu'il "attend le coup de fil" mais ne compte pas s'encarter.

Vendée, France

Le maire sortant de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard, était l'invité de France Bleu Loire Océan ce lundi matin au lendemain du lancement de sa campagne pour les municipales de mars 2020, à la Vallée verte à La Roche-sur-Yon. Luc Bouard a quitté Les Républicains, l'étiquette de son élection en 2014, après la débâcle de la droite aux européennes du printemps.

ÉCOUTEZ L'interview complète de Luc Bouard sur les municipales 2020 Copier

"Les gens se fichent de savoir de quel parti est leur maire"

Il a affiché son soutien au président de la République dans une tribune, mais il n'est toujours pas prêt à rejoindre La République en Marche : "Je ne demande l'investiture d'aucun parti", affirme Luc Bouard.

Non seulement je n'aurai pas personne derrière moi, j'aurai tout le monde derrière moi ! Les Républicains me soutiennent, l'UDI aussi, le Modem évidemment, et nous attendons dans les heures qui viennent une marque de soutien de La République en Marche"

- Luc Bouard

"Je pense que les Yonnais se fichent de savoir de quel parti est leur maire, du moment qu'il est une force de progrès pour les habitants", affirme le maire sortant de la ville. Interrogé sur le retard du chantier des Halles, qui a pris un an de retard, Luc Bouard se veut rassurant. Une fragilité sur la dalle des halles a dû encore repousser le chantier de plusieurs semaines : "C'est vrai, c'est beaucoup un an de retard. Mais le projet plaît, je pense que quand le projet sera terminé, tout le monde sera fier d'aller et de vivre dans le quartier des Halles".

100 000 arbres pour La Roche-sur-Yon ?

Luc Bouard annonce aussi vouloir axer sa campagne pour un second mandat sur l'environnement : "Je dis bien l'environnement, pas l'écologie qui est un aspect politique".

Demain, je souhaite planter 100.000 arbres dans l'agglo yonnaise, soit 50 hectares de forêt, pour jouer notre rôle sur l'empreinte carbone"

L'opposition a réclamé un aspect anti-pesticide, "c'est un coup de com", répond Luc Bouard : "Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus ni pesticides ni herbicides utilisés par la commune de La Roche. Et prendre un arrêté quand on est sûr qu'il sera mis à mal par le préfet le lendemain, c'est juste un coup de com politique".