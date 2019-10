La Rochelle : Bruno Léal est candidat à l'élection municipale

Bruno Léal et huit de ses colistiers (Alexandra Laine, Matthieu Payet, Fabienne Michel, Nolwenn Roussy, Jean-Michel Mauvilly, Dona Gaudinau, Francis Eyberg et Paul Harel)

La Rochelle, France

Entouré de 6 colistiers et de manière très solennelle, Bruno Léal le leader du groupe d'opposition de droite à la mairie de La Rochelle a déclaré ce jeudi matin sa candidature : "je me sens prêt aujourd'hui à devenir le prochain maire de La Rochelle". Elu d'opposition depuis 10 ans , il met en avant son expérience, et se présente comme Olivier Falorni, autre candidat déclaré et Jean-François Fountaine le maire sortant (qui devrait officialiser sa candidature mi-octobre) , en "homme libre", sans étiquette partisane.

Des bus gratuits tous les samedis, et un Vieux Port rouvert à la circulation

En bon observateur de la vie municipale rochelaise, Bruno Léal sait que le Vieux Port, les transports, les impôts, les finances publiques et certains lieux emblématiques de la ville comme la place de Verdun ou la friche du Gabut sont des sujets qui font polémique. Il s'est donc fixé trois thèmes de campagne : la mobilité, l'urbanisme et les finances publiques qui seront son "ADN" et qui vont lui permettre de décliner ces sujets.

D'entrée Bruno Léal se démarque de ses concurrents en annonçant qu'il rouvrira le Vieux Port à la circulation en semaine, et hors période estivale s'il est élu. "Je conteste la fermeture brutale, non préparée du quai qui a coupé la ville en deux et pénalise le centre ville" explique-t-il. La mesure s'accompagnera d'un nouveau plan de circulation "plus fluide, moins coûteux en temps et en carburant" et d'une gratuité des bus tous les samedis. "J'ai chiffré la mesure, elle coûtera 500 000 euros, on est loin des 6,5 millions d'un autre candidat" glisse-t-il. Tout comme il signale, l'air de rien qu'il vient de franchir la cinquantaine ce qui le place en terme d'age entre Olivier Falorni (47 ans), et Jean-François Fountaine (62 ans).

Je place ma candidature sous le signe de la rigueur budgétaire - Bruno Léal, candidat à la mairie de La Rochelle

De ses 10 ans de mandat municipal, Bruno Léal retire une constatation : la ville est trop dépensière dans son fonctionnement ordinaire. Il se base sur le rapport de la cour régionale des comptes qui estime à 60€ par rochelais et par an le surcoût dans le fonctionnement de la machine municipale. Rapporté à la taille de la ville, l'économie peut atteindre selon le candidat 4 millions d'euros.

Cette économie sera réaffectée assure Bruno Léal pour moitié à la baisse de la taxe foncière (la baisse du taux souligne-t-il) et à la baisse du prix du ticket de cantine (avec l'objectif qu'il ne dépasse pas la barre de 3€) et pour moitié à augmenter les subventions aux associations qui aident à réduire la fracture sociale, ainsi qu'aux associations sportives. Pour mener ces économies, il créera un poste de conseiller délégué à la réforme et aux économies budgétaires, qui aura compétence sur tous les services, et un poids politique suffisant assure-t-il pour répertorier les sources d'économies municipales.

Des projets pour la place de Verdun, et la friche du Gabut

Deux projets au coeur de la ville incarneront la volonté du candidat Léal de travailler sur l'urbanisme "en concertation avec les rochelais, dans la modération (sans bétonnage excessif) et dans la recherche constante du beau".

Place de Verdun

Il propose la construction d'un parking sur l'esplanade des parcs pour accroître la capacité de stationnement en centre ville, et entend installer "un poumon de fraicheur" sur la place de Verdun. Un poumon "vert et bleu" dit-il, avec une végétalisation de la place, et la création d'une fontaine ou d'un miroir d'eau.

La Friche du Gabut

Bruno Léal souhaite faire de la friche du Gabut un espace entièrement ouvert au public, un "haut lieu de la culture dans la ville" avec un projet ambitieux : "un beau et grand musée d'art et d'histoire". "Je ne me résoud pas à l'idée que la ville soit privée d'un musée d'Art et d'histoire pendant de nombreuses années (pendant la restauration de l'immeuble de la rue Gargouleau), et je refuse comme le prévoit la majorité municipale que cet espace soit accaparé par les bureaux, les entreprepots et lieux de répétition du centre des arts de la rue" dit-il