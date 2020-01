La Rochelle : Jean-François Fountaine présente une liste de centre-gauche renouvelée

Le maire sortant Jean-François Fountaine, investi par La république en marche, dévoile sa liste pour les élections municipales 2020 à La Rochelle. Elle est aussi soutenue par le PS et largement remaniée. Il fixe trois piliers dans son programme : l'emploi, les logements sociaux, et le zéro carbone.

La Rochelle, France

Près de 350 Rochelais étaient présents ce jeudi soir à l'Espace Bernard Giraudeau de La Rochelle pour soutenir Jean-François Fountaine, le Maire de La Rochelle de 68 ans, lors de la présentation de sa liste. Il est investi à la fois par La République en Marche et par le Parti socialiste pour les prochaines élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains.

70% de nouvelles personnes et une moyenne d'âge de 51 ans.

Il a bien bien remanié son équipe, 70% sont nouveaux avec une moyenne d'âge de 51 ans, même si Jean-François Fountaine assure ses arrières avec les expérimentés Gérard Blanchard, vice-président de la région ou encore son adjointe Marylise Fleuret-Pagnoux, en charge du logement.

À l'envers comme à l'endroit, la revendication reste la même : protester contre la réforme des retraites. © Radio France - Yvan Plantey

Cette réunion s'est un peu plus animée lorsque des enseignants se sont levés et ont commencé à protester contre la réforme des retraites. " On est là même si Macron ne le veut pas ", ont-ils entonné durant plus de cinq minutes accompagnés de la CGT et de Sud solidaires, le tout sous le regard placide du maire actuel de La Rochelle.

L'emploi, le logement et le zéro carbone

Jean-François Fountaine, durant sa prise de parole, a rappelé qu'il avait " _crée 550 emplois, de nombreux logements sociaux et mis la ville sur la voie du zéro carbon_e ". Sans surprise, ces trois axes sont ceux qu'il compte développer s'il est élu lors des prochaines élections municipales. Le désendettement de la ville est aussi un point important d'autant qu'il a déjà réduit la dette de près de 30% lors de son mandat actuel.