La route de Casterino s'apprête à rouvrir, retour à la vie normale pour le hameau de Tende

Enfin ! Le maire de Tende Jean-Pierre Vassallo se réjouit de la réouverture à venir de la route reliant sa commune au hameau de Casterino. Bonne nouvelle notamment pour l'économie locale. "On va pouvoir avoir une activité hivernale, on a préparé une boucle pour le ski de fond, on a pris des contacts pour installer des mushers... Nous préparons déjà la saison estivale aussi avec un accès à la vallée des merveilles totalement ouvert. C'est vraiment une grande bouffée d'oxygène." Deux ans de travaux, et 25 millions de travaux ont été nécessaires pour cela, avec notamment la création d'un énorme paravalanche au dessus d'une partie de la route à risque, au dessus du lac des Mesches.

ⓘ Publicité

Le tunnel vers l'Italie : "on pourra traverser en octobre 2023"

Autre point crucial pour Tende, l'accès à l'Italie grâce au tunnel entre nos deux pays, détruit par la tempête. "On sait qu'au mois de mars le tunnel sera percé. On ne pourra accéder en Italie par ce tunnel qu'en octobre 2023. Je souhaite que l'Italie tienne vraiment sa promesse. Elle doit mettre les bouchées doubles." Un tunnel indispensable pour l'économie de la Roya.

La pharmacie de Tende : "Nous avons trois candidats"

Belle avancée aussi sur un autre dossier capital pour la commune, celui de l'ouverture d'une annexe de la pharmacie de Breil-sur-Roya, puisque la pharmacie de Tende a fermé après la tempête. Depuis plusieurs mois aucun candidat ne toquait à la porte. Jean-Pierre Vassallo a une bonne nouvelle : "nous avons trois candidats qui ont postulé. Les entretiens vont démarrer. En plus de la pharmacie nous allons même ouvrir une parapharmacie à la fin de l'année avec des soins d'esthétique et de coiffure."