La rue Dominique Baudis inaugurée place du Capitole à Toulouse

Huit ans après la mort de Dominique Baudis, la mairie de Toulouse a voulu rendre un nouvel hommage, lui qui a dirigé le Capitole pendant presque dix-huit ans. Une rue porte désormais le nom de l'ancien maire de Toulouse, de 1983 à 2001, décédé le 10 avril 2014, à 66 ans.

Jean-Luc Moudenc entouré de Pierre Baudis, Ysabel Baudis et Benjamin Baudis, fils et épouse de Dominique Baudis. © Radio France - Marion BOTHOREL

Et ce n'est pas n'importe quelle rue : celle qui longe les arcades, sur la place du Capitole. Une rue même historique de Toulouse, selon Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités mais aussi adjoint à la métropole délégué à la dénomination des voies. Cette rue est l'une des plus anciennes de la ville rose, suivant le tracé du cardo maximus, l'axe nord-sud de la ville à l'époque romaine.

Un hommage forcément émouvant pour la famille de l'ancien maire de Toulouse, dont son fils Pierre Baudis : "beaucoup d'émotion mais surtout de fierté", témoigne le candidat aux dernières législatives dans la première circonscription de Haute-Garonne. "C'est Pierre puis Dominique Baudis qui ont vraiment fait changer cette ville pour qu'elle soit douce et agréable à vivre".

Dominique Baudis a cumulé plusieurs fonctions électorales : député de Haute-Garonne, député européen et président du conseil régional de Midi-Pyrénées - mais c'est à la ville de Toulouse que son souvenir reste lié. "Toulouse c'est Baudis, Baudis c'est Toulouse", selon Jean-Luc Moudenc. L'actuel maire de Toulouse y a fait ses premières armes, en politique, aux côtés de Dominique Baudis : "Dominique était le 80ème maire de Toulouse mais c'est le plus emblématique, c'est celui qui a apporté le plus de choses à la ville et donc c'est normal que l'hommage ne soit pas ordinaire, dans un endroit aussi emblématique parce qu'on lui doit tous cela".

Un buste de Dominique Baudis lui rendait déjà hommage depuis 2015, dans la cour de Henri IV. Sa signature est aussi visible sur le fronton de l'aéroport de Blagnac depuis 2019. Trois ans plus tard, une rue porte son nom, sur le parvis du Capitole, où des photos retraçant ses mandats sont aussi exposées.