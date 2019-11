La santé financière de la ville de Laval reste "préoccupante" selon la Chambre régionale des comptes

La Chambre régionale des comptes (CRC) a rendu son rapport sur la santé financière de la ville de Laval. Elle a épluché les comptes de 2013 à ce début d'année 2019 et la situation reste "préoccupante" selon elle. Le sujet a évidemment été abordé ce jeudi 14 novembre en Conseil Municipal.

Le maire de Laval, François Zocchetto voit surtout dans ce rapport, une amélioration :

Nous sommes partis il y a six ans d'une situation très compromise avec une dette élevée, des impôts élevés, des dépenses de fonctionnement élevées et donc, une situation très mauvaise. Il y a eu beaucoup d'efforts engagés. Nous avons diminué les impôts, nous avons diminué très sensiblement les dépenses de fonctionnement tout en continuant à assurer le service à la population et nous avons géré notre dette, en particulier, nous sommes sortis des emprunts toxiques. Nous sommes donc encouragés par la CRC à continuer sur la bonne voie car la situation n'est plus compromise comme elle l'était il y a six ans mais elle reste difficile.