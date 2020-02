La Sarthe change de préfet

Nicolas Quillet va quitter la Sarthe. Il est nommé membre du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, à compter du 24 février 2020. Il est remplacé à cette même date par Patrick Dallennes, en provenance de Bretagne.

Le Mans, France

L'information figure dans le compte-rendu du conseil des Ministres du mercredi 5 février et elle est confirmée par les services de la préfecture : "Nicolas Quillet, préfet de la Sarthe est nommé membre du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, à compter du 24 février 2020".

Remplacé par Patrick Dallennes, en provenance de Bretagne

Le nom de son successeur a été annoncé lors de ce même conseil des Ministres. Il s'agit de Patrick Dallennes, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine. Formé à l'ENA, au sein de la promotion Valmy (96-98), il y a notamment côtoyé un certain... Bruno Lemaire, actuel ministre de l''économie. Il prendra ses fonctions le 24 février 2020.

Arrivé en Sarthe en mars 2017

Nicolas Quillet aura passé un peu moins de trois ans en tant que représentant de l'Etat en Sarthe. Il avait pris ses fonctions en mars 2017 après avoir, notamment, été préfet du Cher et de l'Eure-et-Loir.