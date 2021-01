La secrétaire d'Etat à la Jeunesse Sarah El Haïry en Dordogne ce jeudi

La secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement sera en terre périgourdine ce jeudi 21 janvier. Sarah El Haïry viendra notamment présenter le Service National Universel à une vingtaine de jeunes.

La secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement Sarah El Haïry sera en Dordogne ce jeudi 21 janvier.

Elle se rendra d'abord à la Cité scolaire Alcide Dusolier à Nontron afin de présenter le SNU à une vingtaine de jeunes. La campagne d’inscription pour l’année 2021 s’est ouverte le lundi 11 janvier dernier et dure jusqu'au 20 avril 2021. Le Service National Universel est un programme crée en 2019 par le gouvernement d'Edouard Philippe afin de transmettre aux jeunes le goût de l'engagement.

La secrétaire d'Etat se rendra ensuite au sein de l’entreprise Hammel (Groupe AYOR) à Marsac-sur-l’Isle qui a récemment embauché un jeune et un apprenti grâce au plan "un jeune, une solution". Ce plan permet aux entreprises de recevoir une compensation de charges de 4 000 euros pour tout jeune de moins de 26 ans recruté, et une aide exceptionnelle de 5000 euros pour embaucher un apprenti s’il a moins de 18 ans ou de 8 000 euros s’il a plus de 18 ans.