La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées attendue à Autun ce vendredi 5 juin

Geneviève Darrieussecq est attendue à Autun . Ici lors d'un déplacement au centre d’incendie et de secours de Marseille.

Les ministres aiment décidément la Bourgogne. Après le ministre de la santé Olivier Véran vendredi dernier et la ministre de la transition écologique e solidaire, Elisabeth Borne ce jeudi à Dijon, c'est cette fois la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq qui est attendue dans notre région ce vendredi 5 juin

Geneviève Darrieussecq se rendra au lycée militaire d’Autun (71) où lui sera présenté le dispositif de reprise des cours dans le respect des règles sanitaires dues à l’épidémie de Covid-19.

Le lycée militaire d'Autun où la secrétaire d'Etat était déjà venue en septembre 2017 © Maxppp - JC Tardivon

Établissement d’enseignement général, technologique et supérieur placé sous la tutelle du ministère des Armées, le lycée militaire d’Autun accueille chaque année 800 jeunes gens, garçons et filles d’origines et d’horizons différents sous le régime de l’internat, de la classe de sixième aux classes préparatoires aux grandes écoles.