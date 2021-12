La secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de l'engagement , Sarah El Haïry, en visite à Reims

La secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de l'engagement , Sarah El Haïry, est venue à Reims ce mardi 28 décembre pour visiter le centre de vaccination au complexe René Tys, au lendemain de l'annonce de nouvelles restrictions par le gouvernement.

Sur place, elle a félicité les agents présents qui assurent les vaccins contre le covid-19. "Merci d'être mobilisés pendant cette période de fêtes", a-t-elle déclaré aux infirmiers et aux médecins présents.

La secrétaire d'Etat a accordé une attention toute particulière à la vaccination des enfants. D'après la responsable du centre d'appel, en moyenne 30 petits viennent recevoir leur première dose chaque jour, depuis une semaine. "Nous assumons absolument la nécessité de se faire vacciner, aujourd'hui c'est la seule arme pour ne pas se retrouve à l'hôpital en situation grave ou en réanimation. Aujourd'hui, la vaccination c'est le plus grand des boucliers", a déclaré Sarah El Haïry.

Des nouvelles mesures "pour faire face aux deux vagues" de covid-19

Interrogée sur France Bleu Champagne Ardenne, peu avant son déplacement au centre, la secrétaire d'Etat est revenue sur les différentes mesures annoncées la veille par le gouvernement.

Parmi elles, la limitation des grands rassemblements à 2 000 personnes en intérieur, 5 000 en extérieur. Une mesure qui intervient "maintenant" en raison de la présence "de deux vagues, le delta et l'omicron". Concernant les meetings politiques, qui eux ne sont soumis à aucune jauge, Sarah El Haïri assure que "la responsabilité est aux candidats et aux responsables politiques". Elle souligne d'ailleurs que la majorité "assurera exactement les mêmes jauges et [instaurera] le pass vaccinal, une fois le débat parlementaire passé" pour ses réunions publiques.

Il faut encore faire quelques efforts pour protéger notre vie sociale -- Sarah El Haïri, secrétaire d'Etat à la jeunesse et l'engagement

Quant à l'impact de ces restrictions sur les jeunes, Sarah El Haïri demande "encore quelques efforts" et assure : "Il vaut mieux des concerts assis que pas de concerts du tout; des jauges à 2 000 ou à 5 000, qu'un confinement et personne dehors", avant d'inviter les jeunes à se faire vacciner.