La secrétaire d'Etat Nathalie Elimas en visite en Périgord Vert veut lutter contre le cyberharcèlement

La secrétaire d'Etat en charge de l'Education prioritaire est en déplacement ce vendredi 26 novembre en Dordogne. Nathalie Elimas visite un collège et une école primaire sur le thème notamment de la lutte contre le harcèlement scolaire.

C'est la deuxième visite de Nathalie Elimas en Dordogne cette année. La secrétaire d'Etat en charge de l'éducation prioritaire est en Périgord Vert ce vendredi 26 novembre pour visiter des établissements à Piégut-Pluviers et à Thiviers et rencontrer les enfants, les enseignants et les équipes.

Si en juillet dernier, le thème de la visite de Nathalie Elimas était les vacances apprenantes, il s'agit ce vendredi de parler de la lutte contre le harcèlement scolaire. Une table ronde a notamment été organisée ce vendredi matin avec les équipes au collège des Marche de l'Occitanie à Piégut-Pluviers.

La visite de la secrétaire d'Etat intervient également au lendemain de l'annonce des nouvelles règles sanitaires dans les écoles pour faire face à la 5e vague de coronavirus. En Dordogne, selon le dernier point fait par le rectorat d'Académie, 25 classes sont fermées à cause du virus dans el département.

