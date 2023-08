La secrétaire de l'association Vivre la Creuse démissionne, en désaccord avec le président

Samedi 26 août, Franck Foulon, président de Vivre en Creuse, organisait la rentrée politique de l'association. Un moment censé faire office de rassemblement, unitaire, pour revivifier la droite locale par sa base. Mais il en a été autrement, puisque dès le lundi, Marie-Claude Guyonnet, secrétaire de l'association, bénévole depuis 30 ans, a adressé sa lettre de démission. En cause : la gestion de Franck Foulon, titulaire de la présidence depuis octobre. "Je ne me reconnais plus dans le fonctionnement de l'association. Cette structure est devenue une entité dirigée par un seul homme (...) qui ne fait que mépriser les « bonnes volontés » qui les entourent. Je ne me sens pas à ma place dans une telle ambiance", attaque Mme Guyonnet.

"Franck Foulon est un diviseur"

Dans son viseur aussi, justement, cette rentrée de samedi. "La fête organisée samedi dernier au bord de l'étang de Cressat n'a fait que prouver ce que je pressentais : les Creusois sont repus de politique, repus des divisions de la droite dans le département dont je vous le rappelle, Monsieur le Président, vous êtes entre autres responsable (lorsqu'on se dit l'ami de quelqu'un, on ne propose pas publiquement de candidat ou de candidate face à lui à une échéance électorale proche, ou, on a au moins la décence de ne rien dire!)." Concrètement, la désormais ex-secrétaire accuse Franck Foulon de se servir de Vivre la Creuse pour des ambitions politiques personnelles.

Elle lui reproche, aussi, la mise à l'écart de Jean Auclair, fondateur de l'association, mais surtout ancien député, candidat malheureux aux législatives 2022, défaite qu'il a attribuée notamment à la candidature dissidente de Catherine Defemme. Marie-Claude Guyonnet laisse entendre que Franck Foulon aurait téléguidé ladite candidature dissidente. "Jean Auclair était ce qu'il était, mais c'était un rassembleur, contrairement à monsieur Foulon qui est un diviseur, et ce n'est pas comme ça qu'on relancera la droite en Creuse", conclut la bénévole, qui reste toutefois au conseil d'administration de Vivre la Creuse. Jean Auclair était présent, samedi, à Cressat, ville dont il a longtemps été député-maire, mais n'a pas pris la parole.

Foulon : "J'ai 99% des gens à côté de moi"

Marie-Claude Guyonnet précise que sa démarche est "individuelle, et qu'elle la mûrissait depuis longtemps". Contacté, Franck Foulon n'a pas voulu alimenter la polémique, non sans donner quelques éléments. "Marie-Claude Guyonnet a son avis. Parfois on ne fait pas l'unanimité, mais j'ai une équipe autour de moi, 30 personnes dans le conseil d'administration, j'ai 99% des gens à côté de moi. Je n'ai pas la vocation ni l'outrecuidance de faire l'unanimité". Le président de l'association Vivre la Creuse assure que le rendez-vous de samedi s'est "très bien passé", mais aussi que "que les gens sont en attente de politique, et qu'on les écoute !". Franck Foulon nie aussi tout problème avec Jean Auclair. "Il était à mes côtés, c'est un sympathisant comme moi, je le connais très bien, et on travaille tous ensemble dans le même sens."

Franck Foulon promet par ailleurs de futures réunions de Vivre la Creuse, courant septembre et octobre, dans les cantons, "sur des thèmes bien précis", estimant qu'il faut "aller chercher de nouveaux adhérents, leur montrer ce qu'est la droite en France et les valeurs qu'elle porte. Il y a des échéances électorales qui arrivent, et il faut être prêt, écouter les gens, se rassembler."