Poitiers détient le record dans le Poitou du nombre de listes en compétition pour l'élection municipales. Pas moins de huit dont celle conduite par Kevin Courtois pour le Rassemblement National. Le candidat d'extrême droite met la sécurité et l'environnement en avant.

La sécurité et l'environnement, double priorité du RN pour les municipales à Poitiers

Âgé de 27 ans, cet ouvrier, fait double journée depuis plusieurs semaines. Entre son travail à Châtellerault et la campagne électorale. C'est la première fois qu'il s'engage ainsi dans une élection. Parmi ses priorités la sécurité et l'immigration Avec la volonté de tripler les effectifs de la police municipale pour arriver à 80 agents, policiers qu'il entend armer. Volonté aussi de développer la vidéo-surveillance dans tous les quartiers avec un PC de visionnage en temps réel.

Rendre les parkings gratuits

Côté immigrations, Kevin Courtois veut couper les subventions municipales accordées aux associations qui viennent en aide aux migrants comme le "Toit du Monde". Autre priorité affichée par le candidat du RN, rendre gratuit les parkings de centre-ville pour redynamiser le commerce mais aussi faire plus et mieux en matière environnementale. A ce titre, il veut modifier le Plan Local d'Urbanisme pour rendre obligatoire la réalisation de jardins ouvriers pour toute nouvelle construction de logement. Volonté aussi de végétaliser les murs d'immeubles et le centre-ville, trop minéral selon lui.

Pour financer ce programme, Kevin Courtois est en revanche beaucoup moins prolixe. Il parle de rigueur budgétaire, de choix à faire sans donner plus de détails.

Les 7 autres listes en compétition à Poitiers sont le NPA, mené par Manon Labaye. Le maire sortant Alain Claeys est sur les rangs tout comme la République en Marche menée par Anthony Brottier,, Ludovic Gaillard pour Lutte Ouvrière, Les Républicains avec Thierry Alquier, Christiane Fraysse pour Osons 2020 et Léonore Moncond'huy pour Poitiers Collectif.